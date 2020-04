Sanità | 6 Aprile 2020

Esistono concrete possibilità che il primo vaccino contro il Covid-19 possa assumere la forma di un cerotto dalle dimensioni poco più grandi di un polpastrello della mano. A sperimentarlo è un team di ricercatori dell’Università di Pittsburgh, negli Stati Uniti, guidato e capitanato da un’eccellenza medica proveniente direttamente dal nostro amato e bistrattato Sud: Andrea Gambotto.

Nato a Bari cinquantatrè anni fa, Gambotto si è laureato in Medicina nel 1994 presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” del capoluogo pugliese, con una tesi in Genetica Medica. L’anno successivo il trasferimento oltreoceano: doveva trattarsi di un periodo temporaneo di specializzazione e si è, invece, trasformato nel lavoro e nella passione della sua vita.

Attualmente, a Pittsburgh, Gambotto ricopre il duplice incarico di professore associato di Chirurgia e di coordinatore della ricerca scientifica del Dipartimento di Genetica Molecolare e Biochimica della Scuola di Medicina dell’ateneo statunitense.

Ricerca, innovazione e sperimentazione

Il vaccino-cerotto, denominato PittCoVacc, a cui lavora il team di Gambotto consiste in un sistema cutaneo largo appena 1,5 centimetri la cui applicazione, sul braccio o sulla schiena, consente di attivare contemporaneamente circa quattrocentro micropunture che – penetrate nella pelle – si sciolgono, rilasciando delle proteine virali create in laboratorio e in grado di sviluppare l’immunità nel soggetto ospitante.

Al di là del procedimento medico-scientifico sopra descritto, la potenziale efficacia di tale ricerca risiede proprio nella particolare funzionalità ascrivibile al cerotto stesso, che non richiede refrigerazione come il classico vaccino sottoforma di siero e può pertanto essere mantenuto facilmente a temperatura ambiente. Tale aspetto ne faciliterebbe così il trasporto, rendendo molto più capillare e agevole la distribuzione su scala mondiale, soprattutto nei paesi e nelle aree più povere del mondo.

Già nel 2003, il gruppo di lavoro di Gambotto era riuscito a realizzare il primo vaccino in assoluto contro la Sars, ma non vi fu modo di proseguire la sperimentazione sull’uomo perchè il virus – in quel caso – andò scomparendo da solo. Ad oggi, la ricerca è stata condotta con risultati incoraggianti su dei topi da laboratorio, ma si prepara ad accedere allo step successivo grazie ad una richiesta di approvazione di un nuovo farmaco sperimentale già inoltrata alla Food and Drug Administration (FDA), l’ente governativo americano che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Da questo passaggio dipenderanno le sorti e i tempi dell’intero processo clinico che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe consentire di iniziare gli studi sull’uomo già tra la fine di aprile e i primi di maggio, nonché di giungere al vaccino definitivo nel giro anche di meno di dodici mesi.

Il legame con la sua Bari

“I cervelli fuggono, ma il cuore rimane sempre a Bari”.

Con questo incipit Gambotto ha aperto una video-intervista concessa pochi giorni fa all’edizione barese online del quotidiano Repubblica, nel corso della quale si è lungamente soffermato sul rapporto e sul legame che lo lega alla sua città natale. A Bari fa ritorno ogni anno dove, oltre ai tanti amici di gioventù, vivono la sorella e la mamma 85enne, la cui età avanzata rappresenta per lui un particolare motivo di preoccupazione nell’attuale momento di emergenza sanitaria nazionale e internazionale.

Gambotto, che nelle sue dichiarazioni lascia piacevolmente trasparire quella proverbiale e inconfondibile cadenza dialettale barese, ricorda con nostalgia la sua “ribelle” gioventù trascorsa tra gli studi universitari e le serate in discoteca con gli amici. E ammette di aver lasciato Bari non per mancanza di possibilità, quanto piuttosto per inseguire un sogno e cavalcare un’irripetibile e agognata opportunità.

Il suo impegno nella ricerca non si traduce in una corsa contro il tempo o in una mera competizione tra colleghi.

Trovare una soluzione per arginare il Coronavirus – spiega – altro non è che il modo migliore, a sua disposizione, per recitare la propria parte e mettersi al servizio della società. Un ruolo che, nelle nostre piccole dimensioni, dovremmo provare a replicare anche in contesti e in situazioni che non siano giocoforza emergenziali o estreme come quella che stiamo attualmente vivendo.

Torneremo ad essere padroni delle nostre vite e artefici della nostra quotidianità. Ci riprenderemo spazi e luoghi a noi cari. Sconfiggere il Covid-19 vorrà dire soprattutto questo. E, in questa battaglia, il contributo di Andrea Gambotto e del suo team rappresenta uno degli alleati più validi e una delle armi più potenti su cui poter contare.

Un alleato dal Sud, al servizio del mondo intero.

