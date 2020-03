Attualità | 27 Marzo 2020

Insieme mai soli è una piattaforma sociale e solidale strutturata in tre differenti canali (online, telefonico e whatsapp) per favorire il contatto con i servizi comunali, con la rete della solidarietà, richiedere informazioni utili e accedere a sportelli di aiuto a supporto della cittadinanza, di cui vi abbiamo parlato ampiamente in questo articolo di Aniello Napolano.

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli è però al lavoro anche per i senza fissa dimora che a Napoli sono 1500 persone.

Se già in genere si cerca di offrire ai più un riparo, in questo momento di emergenza si richiede un ulteriore sforzo per riuscire a offrire un tetto ed una protezione sanitaria al maggior numero di clochard che sono sparsi tu tutta l’area cittadina. L’impegno in corso è quello di mettere in sicurezza sanitaria il dormitorio pubblico e renderlo più fruibile ai cittadini più fragili e indifesi, quelli cioè che, in un momento in cui è richiesto di stare a casa, una casa non ce l’hanno.

In tempi rapidi si è provveduto a ristrutturare locali, bagni e a riparare l’ascensore per accogliere ed ospitare al meglio un numero di senzatetto che, se in tempi normali è di una settantina di individui, ora, per poter offrire le minime distanze di sicurezza, è stato portato a sole sessanta persone, riducendo così il più possibile la perdita di posti. Evidentemente un numero molto relativo per coprire l’emergenza, ma è un inizio.

A ciascun ospite della struttura, rsita in via De Blasis, accontano dallo staff dell’assessorato, viene fornito di mascherina e guanti monouso, e a tutti viene richiesta la massima collaborazione, impegno che gli stessi ospiti mantengono senza lamentele, consci di dover collaborare per aiutare sé stessi ed il personale incaricato, al fine di non correre rischi di infezione: la situazione è evidentemente ben chiara a tutti.

Per poter offrire a ciascuno una maggiore protezione e tenere i singoli ulteriormente al riparo e lontani da incontri a rischio infettivo, l’orario di attività del dormitorio, che normalmente si sviluppa dalle 19 alle 8 del mattino, è stato prolungato con un’apertura che va dalle 16 alle 10 del giorno successivo. Inoltre, con cadenza settimanale, alcuni medici procederanno ad effettuare visite in loco per verificare il corretto uso dei mezzi di profilassi.

Uno sforzo che nell’insieme è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione si varie realtà, quali tutto il personale del dormitorio, gli operatori sociosanitari de Il Camper Onlus e Gesco Sociale che supportano la causa, le Suore Poverelle del Beato Palazzolo, il Servizio Integrazione Sociale e la Napoli Servizi che hanno deciso di continuare a dare il massimo per il prossimo.

Attualmente, sul territorio metropolitano, oltre all’impegno presso il dormitorio pubblico, il Comune di Napoli collabora con altre realtà sociali che offrono vitto e alloggio ai senza fissa dimora, ossia la Cooperativa La Tenda e la Cooperativa La Palma, così da poter offrire riparo ad un numero di circa 300 individui; ma a restare fuori sono ancora troppi. All’assessorato per questo motivo si valutano altre strutture comunali, caserme dismesse o alberghi non più funzionali, con l’ausilio della Prefettura di Napoli che potrebbe, nel caso, rilasciare eventuali concessioni di espropri.

Sergio Valentino

