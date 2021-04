Entro sabato Procida sarà Covid Free: vaccini per tutti da oggi

Attualità | 28 Aprile 2021

Sono iniziate a pieno ritmo nel comune di Procida le vaccinazioni per tutte le fasce d’età per rendere l’isola “Covid free” in 4 giorni.

Scrive il sindaco di Procida, Dino Ambrosino: “L’ASL mi comunica che nella giornata di mercoledì 28 saranno vaccinati i cittadini dell’isola nati prima del 1971 incluso. Si inizia quindi con i cinquantenni, giovedì i quarantenni, venerdì i trentenni, sabato i ventenni. Le numerose adesioni alla piattaforma che stanno arrivando in extremis, impongono che siano meglio divise per le classi di età. Per questo sono confermate le convocazioni per i cinquantenni, mentre le altre saranno annullate e rigenerate secondo il nuovo calendario.

I vaccini si fanno presso il Comune di Procida. Mercoledì 28 possono vaccinarsi i sessantenni e i settantenni che non lo hanno ancora fatto. Saranno comunque ammessi anche i cinquantenni che si stanno registrando in queste ore in piattaforma o che non si sono ancora registrati”.

L’obiettivo è dunque rendere l’isola covid free entro sabato 1 maggio.

