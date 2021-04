Esposto dei 5 stelle alla Corte dei Conti: “Errori sul rendiconto del Comune”

Economia | 8 Aprile 2021

I conti non tornano sul Rendiconto del Comune di Napoli, secondo i portavoce del movimento 5 stelle Marta Matano e Matteo Brambilla.

“Per un Comune, le deliberazioni su bilancio e rendiconto, sono gli atti più importanti poiché determinano la possibilità di stanziare fondi per risolvere i tantissimi problemi dei cittadini. Ma ciò presuppone il saper gestire le risorse a disposizione e, soprattutto, saper far di conto.

Ma, al Comune di Napoli, così non è” spiegano.

Errori nella delibera in cui si è approvato il rendiconto 2019

Secondo i 5 stelle, “la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04 agosto del 2020, con la quale si è approvato il Rendiconto 2019, contiene degli errori. Già in sede di discussione evidenziammo delle inesattezze e proponemmo un emendamento tecnico, per correggere una palese svista nella indicazione di un debito del Comune nei confronti della SAPNA. Ma, non contenti, abbiamo continuato a studiare quell’atto, e ci siamo accorti che, uno dei parametri di deficitarietà (quelli che servono a capire la “salute” finanziaria di un ente) era sbagliato”.

Per i Cinque Stelle la voce “debiti da rimborsare” è sbagliata. Esposto alla Corte dei Conti

“Difatti – proseguono – alla voce “debiti da rimborsare” riportava la cifra di € 70.490.843,42 invece di quella, corretta, di € 251.990.843,42. Per tale motivo abbiamo presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo, affinché possa adottare i provvedimenti più opportuni nei confronti dei responsabili e dia indicazioni per rettificare e precisare le condizioni di bilancio dell’Ente”.

Non è chiaro quali siano le reali condizioni delle casse comunali

“Ancora una volta – commentano Matano e Brambilla – questa Amministrazione, non è in grado di predisporre atti finanziari puntuali che facciano comprendere le reali condizioni delle casse comunali. Né gli organi di controllo, Segretario Generale, Ragioniere Generale, Revisori dei Conti, sembrano essere capaci di porre un freno a tanta inadeguatezza, travolti anch’essi dal marasma gestionale di questo Sindaco e di questa Giunta.Purtroppo, quando i conti non tornano, è la Città a farne le spese” concludono i portavoce.

