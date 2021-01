Identità, Musica | 4 Gennaio 2021

Napoli ricorda oggi Pino Daniele ma non, come ogni anno, sul lungomare, per altro devastato dalle recenti mareggiate. La diretta del consueto I Still Love You, a cura di Vincenzo Danise, l’appuntamento con i danieliani partenopei, è per le 17 di oggi sulla pagina fb Ricordando Pino Daniele, con un live.

Ci sarà invece tanto Pino Daniele nella nuova edizione del Concerto dell’Epifania che torna nello scenario del Complesso di Santa Maria La Nova e andrà in onda su Raiuno domani 5 gennaio (il giorno dopo l’anniversario della scomparsa, sei anni fa, del Lazzaro Felice) alle 23,15, cambiando dunque giorno e orario di programmazione rispetto alla classica mattinata dell’Epifania. «Pino era cresciuto proprio lì, ad un passo da Santa Maria La Nova con le zie, e dunque il ricordo sarà ancora più forte a 6 anni dalla sua scomparsa», sottolinea il direttore artistico Francesco Sorrentino.

Da Mario Biondi a Peppino di Capri, nel segno della solidarietà, la 26.ma edizione del Concerto dell’Epifania, che ritorna al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, sarà condotta da Arianna Ciampoli.

‘Abbracciami’ è il tema scelto per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato in 300 interpreti dei più svariati generi.

Protagonista sarà la grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, che accompagnerà i tanti artisti che si alterneranno sul palco. A cominciare da Mario Biondi che omaggerà Pino interpretando il brano “Notte che se ne va”.

Molto folta la pattuglia dei partenopei. Peppino di Capri canterà la sua Canzona mia, Sal Da Vinci, proporrà Viento.

Non poteva mancare Andrea Sannino con la sua Abbracciame, divenuto un brano simbolo di un anno difficile. Enzo Gragnaniello proporrà Senza Voce. Due le performance teatrali: protagonisti Massimiliano Gallo, con un testo da lui scritto dedicato a L’amore, e Peppe Barra con il celebre Cammina cammina.

Nel super cast molte presenze femminili: Barbara Cola, interpreterà Se io fossi un angelo di Lucio Dalla, mentre Maria Nazionale proporrà un brano della tradizione, Te voglio bene assaje. Le suggestioni gospel sono affidate a Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel con Imagine, a quarant’anni dall’assassinio di John Lennon. Monica Sarnelli chiuderà l’edizione 2021 sulle note del brano Pe’ dispietto.

Il giovane talento Antonio Marino interpreterà una sua versione di Almeno Tu nell’universo, successo di Mia Martini.

Quest’anno l’evento è stato registrato senza pubblico.

«Abbiamo preso spunto da questo inno che è diventato la canzone di Andrea Sannino, tra gli ospiti di questa edizione, ma anche dalla voglia di contatto umano e di normalità che ci è preclusa da troppo tempo per il virus», spiega Sorrentino, «io stesso sono stato colpito dal Covid e ne sto uscendo solo ora. Ma anche in emergenza ho lavorato per metter su un cast di livello, puntando stavolta su molti artisti napoletani e su qualche chicca come Mario Biondi alle prese con un capolavoro di Pino Daniele come Notte che se ne va. Un vero regalo perché Mario non canterà brani del suo nuovo disco che esce il 29 gennaio e si chiama Dare, insomma non farà promozione, ma rende omaggio a un artista con cui ha collaborato e la cui memoria continua ad onorare, come ha dimostrato anche la scorsa estate, duettando con il fratello Nello al Premio Carosone del centenario sulle note di A me me piace o blues, un brano diverso da quello che proporrà per noi».

Di Pino ci sarà anche «Napule è», suonata in apertura dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara diretta da Adriano Pennino oltre alla già citata versione di Peppe Barra di «Cammina cammina», brano storico del disco d’esordio Terra mia.

L’evento, prodotto da Raicultura, promosso dall’associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, ideatore del format, è diretto da Barbara Napolitano del centro produzione Rai di Napoli.

Tra gli altri ospiti ci saranno anche Monica Sarnelli in «Canto pe’ dispietto», scritta da Faiello, Raffone e Sfogli per la Nccp nel 92 che la portò al Festival di Sanremo, quindi Rita Ciccarelli & Flowin’Gospel sulle note di «Imagine» a quarant’anni dall’assassinio di John Lennon.

Spazio anche ad Antonio Marino, con «C’era una volta Scugnizzi» di Mattone, reduce dalla partecipazione al talent «All together now», che canterà «Almeno tu nell’universo» in un impossibile confronto con l’interprete originale, Mia Martini.

Anche per il 2021 saranno assegnati i Premi Nativity in the World: per la solidarietà sociale sarà premiata l’associazione nazionale Forum Lex, per le politiche culturali l’arcivescovo di Catanzaro Vincenzo Bertolone. Un riconoscimento anche Mariano Bauduin, direttore di The Beggars’ Theatre-il Teatro dei Mendicanti di San Giovanni a Teduccio, al centro in questi giorni di polemiche riguardanti la sua sede.

L’illustrazione è di Ida La Rana.

