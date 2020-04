Agroalimentare | 6 Aprile 2020

Peppe Guida, chef e patron di Antica Osteria Nonna Rosa, ristorante Stella Michelin di Vico Equense, per la settimana santa lancia, sui suoi canali social, l’evento “La Pastiera da Sud a Nord”.

Lo chef è già da giorni attivo sui suoi canali social con numerose dirette, nelle quali, dalla sua cucina, spiega come preparare piatti di gusto usando quello che la stagione offre e soprattutto cercando di utilizzare tutto quello che si ha in casa, anche gli scarti, senza sprechi.

Per la settimana santa, invece, ci saranno vari appuntamenti sulla sua pagina Facebook in cui lo Chef spiegherà le varie fasi della preparazione della pastiera, dolce immancabile sulle tavole pasquali di milioni di italiani, simbolo di Luce, Resurrezione, e Speranza.

Gli appuntamenti

Le dirette dell’evento saranno tre, in ognuna delle quali lo chef spiegherà fase per fase la realizzazione della pastiera,interagendo con le persone che lo seguono, rispondendo in diretta a tutte le domande e curiosità.

Ecco le date e gli orari:

Lunedi 6 alle 16:00 per preparare la pasta d’arancia

Mercoledì 8 alle 16:00 per preparare la frolla

Giovedi 9 alle 16:00 per preparare la pastiera

Sarà proprio questo ultimo giorno quello più importante. Lo chef vuole rispettare la tradizione napoletana che dice di fare la pastiera proprio il Giovedì Santo per poi farla riposare fino alla Domenica e dunque gustarla proprio il giorno di Pasqua.

“Faremo insieme la Pastiera che andrà sulle vostre tavole nel giorno di Pasqua”, dice emozionato lo chef sulla sua pagina Facebook.

Il mondo del food non vuole fermarsi, vuole far sentire la propria vicinanza e prova a dare, partendo dalle proprie competenze, il proprio contributo, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività dove ogni piatto, ogni ricetta diventano simboli e messaggi radicati nella nostra cultura.

Valentina Castellano

