Non esiste alcuna evidenza scientifica secondo cui gli animali domestici possano attivamente contribuire alla diffusione del Covid-19, la cui principale via di trasmissione continua a risiedere nel contagio interumano. E’ questo il fulcro del messaggio contenuto nella nota pubblicata pochi giorni fa da Umberto Agrimi, direttore del “Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria” dell’Istituto di Superiore di Sanità.

Gli studi sperimentali fin qui condotti, infatti, hanno evidenziato come non sia l’uomo a doversi difendere dagli animali, ma sono proprio i nostri amici a quattro zampe a dover essere protetti dall’esposizione al virus presente nei loro proprietari infetti. Ad oggi, infatti, i casi fin qui documentati di positività negli animali sono stati cinque: due cani e un gatto ad Hong Kong, un gatto in Belgio e addirittura una tigre negli Stati Uniti.

In tutte queste circostanze, all’origine dell’infezione degli animali – spiega l’ISS nella sua nota – vi sarebbe il contatto diretto con umani affetti da Covid-19.

Il caso della tigre Nadia

Tra gli episodi sopra citati, ha destato particolare interesse la positività al SARS-CoV-2 riscontrata nello zoo newyorkese del Bronx su di una tigre malese di quattro anni. L’animale, un esemplare femminile di nome Nadia, è stato sottoposto agli accertamenti del caso dopo aver manifestato, insieme ad un gruppo di altre tre tigri e tre leoni, un vistoso calo dell’appetito accompagnato da tosse secca.

Non trattandosi di un animale propriamente domestico, il caso è parso sin da subito unico nel suo genere. A gettare acqua sul fuoco, però, ci ha pensato il capo veterinario dello zoo, Paul Calle, che ha prontamente specificato che Nadia si è ammalata dopo essere venuta a contatto con un dipendente dello stesso zoo risultato positivo al Covid-19.

Dei sei animali che hanno manifestato sintomi e malessere, Nadia è stata l’unica a essere sottoposta al test di positività. In primis perché era quella palesemente più ammalata e, in secondo luogo, perché lo zoo ha scelto di non esporre anche gli altri felini allo schock psico-fisico dell’anestesia, necessaria per attuare le procedure zootecniche per il riscontro del nuovo Coronavirus.

Sì all’igiene, no alla candeggina

La convivenza sotto lo stesso tetto e le (ristrette) passeggiate quotidiane possono proseguire con assoluta e totale serenità. Sarà sufficiente rispettare regole igieniche semplici e ordinarie.

Qualche esempio?

No ai lavaggi frequenti che, nel caso del cane, ne danneggiano il sebo, vale a dire quello strato cutaneo di difesa che previene arrossamenti ed eritemi. Sì, invece, alla detersione delle zampe dopo ogni uscita, magari servendosi di una bacinella di acqua tiepida e del bicarbonato. Divieto assoluto, invece, di adoperare la candeggina, il cui utilizzo può causare lesioni e ustioni.

Allontaniamo, dunque, qualsiasi genere di allarmismo.

Possiamo continuare a godere della compagnia dei nostri amici pelosi senza stravolgere né le nostre, né le loro abitudini. Anzi, oltre ad aver fornito le opportune e necessarie rassicurazioni di carattere scientifico sul tema, l’Istituto Superiore di Sanità si è spinto oltre, evidenziando come il tempo trascorso insieme ai nostri animali domestici contribuisca ad alimentare gioia e benessere, rappresentando pertanto un valido alleato contro lo stress accumulato in questo periodo così particolare e incerto come quello che stiamo vivendo.

Antonio Guarino

