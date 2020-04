Attualità | 9 Aprile 2020

I video dell’arrivo dei 57 camion con a bordo i moduli da campo da installare all’ospedale del Mare hanno fatto il giro dei social e resteranno impressi a lungo nella memoria collettiva della città al pari dell’applauso spontaneo partito dai balconi ad accompagnare l’interminabile carrellata di tir giunti a Napoli. I moduli prefabbricati arrivati da Padova potranno ospitare 48 posti letto di terapia intensiva e saranno inaugurati lunedì prossimo ai piedi dell’ospedale del Mare di Ponticelli. Il 20 aprile è invece previsto l’arrivo del terzo e ultimo modulo con ulteriori 24 postazioni per un totale di 72 posti in terapia intensiva complessivi.

Il mini cantiere nell’area dell’ex parcheggio dell’Ospedale del Mare procede a ritmo serrato. Entro sabato terminerà il montaggio dei primi due moduli arrivati a Napoli e i 48 posti letti saranno pienamente operativi a partire da lunedì, con i respiratori e gli altri attrezzi necessari ordinati alcune settimane fa dalla Cina e già pronti per il montaggio. Il costo dell’operazione ammonta a 7.6 milioni di euro, assegnati a seguito di un bando flash a cui hanno risposto 7 ditte. A questa somma vanno aggiunti altri 4 milioni e 600 mila euro per i moduli che saranno installati al Ruggi di Salerno e all’ospedale Sant’Anna di Caserta che incrementaranno di ulteriori 48 posti letto il fabbisogno della Campania. 12 milioni e 270 mila euro oggetto peraltro di un’interrogazione regionale dei 5 Stelle, che nei giorni scorsi contestarono lo sperpero di denaro pubblico da parte della Regione.

Le previsioni

Il bollettino ufficiale della Regione Campania emesso nella serata di ieri parla di 3344 pazienti positivi al Coronavirus e 97 ricoverati in terapia intensiva a fronte dei 334 posti disponibili prima dell’emergenza. Con la realizzazione dei tre ospedali da campo previsti in regione, a cui vanno sommati i 10 posti letto aggiunti di recente al Loreto Mare, si arriverà a un totale di circa 450 posti di terapia intensiva, una quota considerata sufficiente – secondo le stime della Regione – a coprire il fabbisogno anche nelle previsioni di contagio più pessimistiche. “Un lavoro che è stato fatto in previsione di un peggioramento della situazione che speriamo di non dover mai assistere – commenta Ciro Verdoliva, presidente della Napoli Asl Uno”.

I moduli prefabbricati saranno attivi per tutto il periodo dell’emergenza ma si sta ragionando sull’utilizzo futuro delle strutture. Da Palazzo Santa Lucia filtra l’ipotesi di utilizzare il campo come una centrale 118, mentre un modulo potrebbe essere usato come asilo nido aziendale a emergenza finita.

