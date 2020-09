Identità | 16 Settembre 2020

Anche New York e la comunità italo-americana dovranno rinunciare alle consuete celebrazioni di San Gennaro, mai interrotte dal 1926 e che si svolgono a Mulberry Street in Little Italy, che per l’occasione viene chiusa al traffico e fare spazio a venditori di salsicce, cannoli, zeppole e ciambelle, a gare e parate, per dieci giorni, ogni mese di settembre.

Doveva essere così anche quest’anno, per la 94esima edizione, ma invece è stato annullato quasi tutto. Per la prima volta nella storia i meridionali che vivono a New York da generazioni non potranno festeggiare nel consueto chiassoso e folkloristico modo il loro santo preferito.

Così quest’anno il tutto si ridurrà solo alla messa alle 14 di sabato 19 settembre nella Chiesa del Preziosissimo Sangue, con ingressi contingentati, come a Napoli del resto, e con una processione breve e distanziata, con obbligo di mascherina.

Una decisione resasi necessaria dato che New York è una delle città più colpite dal Covid, ma dolorosissima per la devota comunità italoamericana che vive nella Grande Mela.

