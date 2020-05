Un comunicato nei giorni scorsi firmato dalla giunta comunale ha annunciato il ripristino delle Ztl a Napoli. Per molti una vera e propria follia, con i trasporti pubblici ridotti al lumicino e con pochi posti disponibili, a causa delle nuove regole del sistanziamento. Oggi la commissione Mobilità del comune ha chiesto la sospensione della riapertura delle Ztl fissata per lunedì 11 Maggio, chiedendo un urgente confronto tra giunta comunale e consiglio.

Nel corso della riunione presieduta da Nino Simeone, dedicata alla ripresa dei lavori in Corso Vittorio Emanuele, a confermare la riapertura è stato l’assessore alla “Mobilità sostenibile” Alessandra Clemente. La commissione ha deciso di chiedere all’assessore Enrico Panini di sospendere la decisione in attesa di un confronto in aula, che molti consiglieri ritengono necessario.

Secondo la maggioranza dei consiglieri che siedono in commissione mobilità, infatti, la decisione di riaprire i varchi delle Zone a Traffico Limitato a partire da lunedì prossimo va sospesa e subito. I consiglieri sono furiosi perché l hanno appreso attraverso il comunicato congiunto della stessa Clemente e del vicesindaco e assessore ai Trasporti e alla Viabilità Enrico Panini. Una modalità criticata dal presidente Simeone e dai consiglieri Matteo Brambilla

(Movimento 5 Stelle), Fulvio Frezza (Misto) e Andrea Santoro (Misto, Fratelli d’Italia), che hanno concordato la richiesta di sospensione,ricordando l’opposta valutazione della commissione e il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale su una decisione che avrà pesanti ricadute sul traffico.

Sui lavori al Corso Vittorio Emanuele, il dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti tecnologiche Edoardo Fusco ha spiegato che è stato riaperto il cantiere che da Piazzetta Cariati arriva fino all’altezza dell’Università Suor Orsola Benincasa. Dalla prossima settimana i cantieri si sdoppieranno, con l’inizio dei lavori anche sul versante di Piazza Mazzini, nel tratto fino a Vico Troise. Si tratta però di due cantieri distinti che si muoveranno in modo indipendente, almeno fino al momento in cui gli interventi dovranno sovrapporsi e proseguire con un unico cantiere per evitare pesanti ripercussioni sul traffico. La durata dei lavori, inizialmente fissata in 400 giorni, si ridurrà grazie alla diversificazione degli interventi, con una previsione pari a 300 giorni, salvo imprevisti, a partire dall’11 maggio. In caso contrario, si valuterà la sospensione di uno dei due cantieri. L’accesso agli esercizi commerciali presenti nell’area sarà consentito attraverso le passerelle già in uso nella zona di Cariati, mentre la circolazione si svolgerà a senso unico alternato regolato da semafori mobili.

A partire da lunedì 11 Maggio la circolazione in Via Salvator Rosa, nel tratto tra Piazza Mazzini e Via Matteo Renato Imbriani, sarà a senso unico in discesa. Dunque a caos si aggiungerà caos, visto che sono molte di più le persone che useranno la macchina nelle prossime settimane. Possibile mai che la giunta eviti il confronto su un tema simile?

