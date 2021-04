Food Tour pasquale: viaggio tra i ristoranti che resistono

Agroalimentare | 1 Aprile 2021

In questa seconda Pasqua di crisi e in piena terza ondata di questo maledetto Covid interi settori sono in ginocchio. Si calcolano perdite pari a 110 milioni solo nel week end pasquale, senza turismo e con i ristoranti chiusi e operativi solo per asporto e consegna.

Noi di Identità Insorgenti, per confermare la nostra vicinanza al settore della ristorazione, abbiamo organizzato, in occasione del Giovedì Santo, un food tour alla scoperta delle proposte e dei piatti che ristoranti e pizzerie hanno preparato.

8 ore, 7 realtà della ristorazione napoletana, 7 live, racconti, zuppe di cozze, casatielli, tortani, pastiere e un solo messaggio: resistere. Nonostante tutto.

Un ringraziamento speciale agli studenti del Dipartimento di Scienze sociali, corso Marketing e comunicazione, che ci hanno seguito in questo tour curiosi, attenti e appassionati. Questo ci fa ancora sperare. Grazie al professore Alex Giordano per il sostegno.

Ecco i nostri live della giornata:

Lombardi 1892 a Via Foria

Capasso a Porta San Gennaro

Il tempo del Vino e delle Rose -Caffè e bistrot letterario

A Figlia d’ò Marenaro

Pizzeria Imperatore 1906

La locanda del Gesù Vecchio

Taverna Santa Chiara

Valentina Castellano

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il