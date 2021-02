Luigi Caiafa, il Comune rimuove il murale a Forcella: via anche fioriere e paletti abusivi

Attualità | 5 Febbraio 2021

Dopo 90 giorni di polemiche, l’operazione è massiccia a Forcella per la rimozione del murale a Luigi Caiafa. Il Comune vuol farsi evidentemente sentire dopo aver attirato critiche da ogni parte possibile: dal procuratore generale al prefetto. La richiesta: rimozione dei murale dedicati ai ragazzi morti per rapine, negli ultimi mesi a Napoli.

Luigi Caiafa a Forcella

E si inizia dunque da Forcella, dove dopo la morte di Luigi Caiafa, 17 anni, ucciso dai proiettili esplosi da un poliziotto intervenuto in flagranza, in via Vespucci, durante una rapina.

















L’ordine è arrivato dall’ufficio anti-abusivismo, su richiesta proprio del prefetto Marco Valentini: i vigili del fuoco hanno tolto i paletti in via Sedil Capiano, Napoli Servizi ha cancellato il murale di Luigi Caiafa, Asìa ha rimosso le 4 fioriere poste sotto all’immagine.

L’impegno di stamattina ha richiesto la presenza di un buon numero di agenti per controllare i facinorosi che si ribellavano all’intervento delle forze dell’ordine. Alcune signore – infatti – erano in strada a protestare. Il lavoro non è stato semplice, perché la struttura era stata realizzata con attenzione e ben ancorata alla parete. Presenti sul luogo anche agenti della Guardia di Finanza.

Ugo Russo nei Quartieri Spagnoli

L’altra azione riguarderà il murale di Ugo Russo, 15 anni, ucciso a marzo del 2020 da un carabiniere fuori servizio, che gli ha sparato mentre il giovane tentava di rapinarlo a Santa Lucia. Il dipinto di Russo è ai Quartieri Spagnoli e anche qui, se tra tre settimane il condominio – già diffidato – non sarà intervenuto – toccherà al Comune rimuovere quell’opera.

Foto Sergio Valentino

