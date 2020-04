Attualità | 5 Aprile 2020

Fa specie sentire il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’alfiere dell’Autonomia differenziata, il compagno di merende di Zaia e Salvini, invocare una maggiore solerzia da parte del governo centrale nel destinare aiuti sanitari alla sua Regione. “Siamo a un mese e mezzo dall’inizio dell’emergenza – commenta lanciando dardi infuocati in direzione Roma – e dallo Stato abbiamo ricevuto solo briciole. Se non ci fossimo dati da fare avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni.”

Una protesta legittimata dalle migliaia di vittime di questa dannata epidemia, ma che in ogni caso stride con la realtà dei fatti poiché la Lombardia, come si legge chiaramente nel documento rilasciato e aggiornato quotidianamente dalla presidenza del consiglio dei ministri, e come certamente saprà il leghista Fontana, è la Regione che ha beneficiato dei maggiori aiuti da parte del governo. Nello specifico, su 72 milioni e 400 mila prodotti distribuiti fino ad oggi durante l’emergenza, 14 milioni sono andati alla Lombardia (9 milioni all’Emilia-Romagna, 8 al Veneto). Di questi 72 milioni quasi 52 milioni di prodotti sono mascherine – da oggi obbligatorie in tutta la Regione Lombardia, come prevedevamo qualche tempo fa – 12 milioni sono i guanti e oltre 174 mila, ad esempio, sono i tubi endotracheali rilasciati dalla protezione civile.

“Siamo andati in giro a chiedere mascherine a mezzo mondo, ce la siamo cavata con i nostri mezzi – continua Fontana con la solita retorica leghista – senza nessun tipo di aiuto se non in minima parte”.

Il presidente lombardo, assecondando la propaganda leghista, soffia sul fuoco dell’emergenza covid alimentando l’unico vero obiettivo dichiarato: ottenere l’indipendenza della sua regione, costi quel che costi.

Il buon Fontana, non si accontenta delle briciole: d’altronde la Lombardia, in testa alle Regioni nella ripartizione dei fondi destinati al sistema sanitario nazionale con ben 18 miliardi e 400 milioni su 111 miliardi complessivi erogati nel 2019 (alla Campania vanno 10 miliardi, circa 200 euro in meno procapite), aspira a ottenere sempre di più, in barba alla Costituzione. Una corsa ossessiva verso un traguardo invisibile e immorale. Trafugare tutto, lasciare (ora sì) le briciole ai più deboli e nascondersi dietro il pretesto assai effimero del residuo fiscale, un sistema di interdipendenza fondato sul principio di disparità istituita tra Nord e Sud.

Fontana dovrebbe piuttosto raccontarci dell’ospedale alla Fiera di Milano inaugurato pochi giorni fa (in una sala conferenza gremitissima, altro che distanziamento sociale) e dei suoi 24 posti letto a fronte dei 600 annunciati in pompa magna. Una vicenda che sfocerebbe senz’altro nella commedia se la situazione non fosse così dannatamente drammatica, e che estrapoliamo da un editoriale di Marco Travaglio riportato anche da next quotidiano.

I giornali italiani proni all’armata Brancaleone leghista gettarono fiumi d’inchiostro a incensare l’operosità lombarda: “La resa del Conte. Il Nord combatte il virus per conto proprio. Lombardia e Veneto in rivolta. Fontana si fa l’ospedale da solo”, scriveva Libero, “Milano e Bertolaso fanno il miracolo: ‘La più grande rianimazione d’Italia”, intitolava La Verità… La gigantesca bufala si sgonfiò rapidamente e i posti in rianimazione passarono da 600 a 500 e il 17 luglio, dopo appena 5 giorni dall’annuncio, Fontana dichiarò che i posti di terapia intensiva del nuovo mega ospedale, realizzato grazie alle copiose donazioni ricevute (tra le quali bisogna annoverare i 10 milioni di euro dell’esule Berlusconi), sarebbero stati soltanto 400. Ma non è finita qui.

L’assessore della Lombardia al Welfare Giulio Gallera fa sapere che lunedì all’ospedale della Fiera di Milano apriranno “tra i 12 e i 24 posti” di terapia intensiva. Sì, avete letto bene. Durante una diretta a Mattino Cinque, l’assessore spiega che sono stati acquistati “ventilatori per circa 250 posti in terapia intensiva e inizieremo subito ad aprire i primi moduli”, anche se “finora abbiamo trovato personale per un numero inferiore di posti”. Tra i 12 e i 24 posti, briciole insomma.

