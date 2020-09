Sport | 27 Settembre 2020

Gol, sorrisi e spettacolo. Sotto il diluvio del San Paolo, il Napoli si regala e ci regala un (tardo) pomeriggio domenicale all’insegna della serenità e dell’allegria.

Il Genoa resta in partita un solo tempo, subisce il secondo gol dopo pochissimi secondi dall’inizio della ripresa e si consegna letteralmente nelle mani della furia partenopea. Il 6-0 finale è il ritratto perfetto di una superiorità tecnica totale, resa possibile anche dalle scelte di Gattuso. Il tecnico azzurro, al cospetto di un avversario nettamente inferiore, ha proposto la stessa formazione che, domenica scorsa, era riuscita a scardinare la resistenza del Parma negli ultimi trenta minuti di gioco.

Mediana a due con la coppia Zielinski-Fabian, Osimhen in attacco supportato da Mertens, Lozano e Insigne. Proprio il capitano rappresenta l’unica nota stonata della giornata, uscito per infortunio al 22° del primo tempo per un sospetto stiramento alla coscia. Da valutare i tempi di recupero, che potrebbero oscillare tra le tre e le quattro settimane.

Bene ha fatto al suo posto il giovane macedone Elmas, autore della rete del 5-0. A completare il tabellino, la prima doppietta italiana di Hirving Lozano e le realizzazioni di Zielinski, Mertens e Politano.

Dopo i sei punti conquistati nelle prime due gare, domenica prossima il calendario propone l’interessante e prestigioso incrocio in casa della nuova Juventus di Andrea Pirlo. Sarà un primo e importante banco di prova per testare ambizioni e crescita di un gruppo di calciatori che, dopo stasera, potrebbe aver riacceso interesse e speranze anche in chi, alla vigilia della stagione, era scettico e dubbioso.

Un passo alla volta. Il materiale e le ragioni per poter fare bene non mancano.

Antonio Guarino

