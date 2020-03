Attualità | 17 Marzo 2020

Mario Talarico, storico ombrellaio napoletano dell’omonima bottega di Vico due Porte a Toledo, raffinato artigiano e persona dotata di una bella umanità, in questi tempi di domiciliari forzati ha trovato il modo di intrattenere a distanza amici e follower: realizzare video in cui interpreta personaggi famosi come Albano e divertentissimi doppiaggi nei quali sovrappone la sua voce a pezzi di film famosi. Proprio uno di questi, un doppiaggio del famosissimo Rocky, che ha postato ieri sulla sua pagina Facebook, è stato “rubato” e adesso gira ovunque in rete.

Addirittura, la cosa clamorosa, sulla pagina fb del Ministero della Salute.

Nel video Mario ha doppiato Rocky Balboa vs Corona Virus: molti lo hanno però “rubato” per postarlo sulle proprie pagine sempre per ottenerne migliaia di like e condivisioni ma avendo cura di rimuovere il suo nome e cognome e mettendo il proprio logo sul video, come se l’avessero fatto loro.

Un utilizzo improprio, un classico diremmo, senza citare la fonte per accaparrarsi un nutrito gruppo di apprezzamenti e follower.

Potete copiare quanto volete, ma il video di Mario Talarico, che ha avuto l’idea di realizzarlo per dare, come scrive anche nella didascalia, un messaggio positivo attraverso l’immagine di un vero campione che ha battuto tutti sul ring e che quindi può battere anche il coronavirus, è frutto della genialità partenopea.

