Giornata mondiale dell’autismo, il 2 aprile. Le iniziative di Autismo in movimento

In occasione della giornata internazionale dedicata all’autismo – venerdì due aprile – riceviamo e pubblichiamo una bellissima iniziativa promossa da varie associazioni.

L’Associazione “Autismo in Movimento” costituita in Palermo nel febbraio 2020 da genitori di persone affette da Autismo; partecipa all’iniziativa “BLU TAXI” In collaborazione con l’associazione

“tutti taxi per amore-OdV” nella giornata del 2 aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.

IL prossimo 2 aprile tutti i taxi delle maggiori città italiane per accendere una luce “speciale” sulla condizione delle persone autistiche esporranno un “fiocco blu” sulle loro antenne; per sostenere e sviluppare il VILLAGGIO DELLA FELICITA’ un progetto di vita volto alla presa in carico totale del disabile e dell’intero nucleo familiare mediante interventi di riabilitazione, integrazione e socializzazione.

IL presidente di Autismo in Movimento Antonio Riggio invita a consultare la pagina facebook ed il sito web di Autismo in Movimento per ulteriori e più dettagliate informazioni.

Pagine Facebook “autismo in Movimento”

Pagine Facebook “Tony e Gaetano”

Sito internet autismoinmovimento.com

Contatti Telefonici

Antonio Riggio 3277112781 Palermo

Annalisa Vetrano 3898981903 Roccarainola (NA)

Giuseppe Mele 329 103 4896 Roma

Antonio Macor 353 366 7620 Napoli

Valbona Ndoka 320 314 1905 Varese

PIÙ SIAMO MEGLIO CI MUOVIAMO

