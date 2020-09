Gli ori di Napoli: i gioielli dei fratelli Bosso

Le Botteghe del borgo Orefice.

Questo articolo lo dedico ai fratelli Bosso, Aldo, Mario (Riccio) e Bruno.

Fino agli anni ’80, nel borgo orefice di Napoli, vi era il laboratorio dei fratelli Bosso. Erano delle vere e proprie officine di pluralità del gioiello, prevalentemente erano botteghe di assistenza, restauro ed incisioni fatte rigorosamente a mano, ma erano all’altezza di realizzare qualsiasi gioiello. Affabili e di gran cuore, davano asilo a tutti, intenti nel lavoro, ascoltavano e partecipavano alle conversazioni, senza distogliersi dal loro operato.

La bottega era composta da:

Aldo, (incisore diplomato e maestro all’I.S. A di Napoli), era talmente abile, che incideva con il bulino, come se stesse scrivendo con una penna, spesso non disegnava neanche con la matita… lavorava direttamente con il ferro sul metallo; inutile dirvi la calligrafia di prestigio. Delle volte l’osservavo da dietro le spalle, poesia… sembrava un pianista.

Mario, era quello che oggi avremmo definito un disabile, paralitico da tantissimi anni, ma dinamico e talentuoso come pochi. Autonomo al massimo. Sul suo banco di lavoro, non c’era un millimetro di spazio, tante erano le cose che lo affollavano, ma nonostante ciò, era di una precisione unica… erudito e colto, non l’ho mai visto indietreggiare di fronte a qualsiasi problematica.

Tenete presente che, questi laboratori, si occupavano prevalentemente di assistenza, data la pluralità di problematiche che erano chiamati a risolvere, avevano maturato nel tempo competenze e abilità tali da far impallidire una buona parte di laboratori odierni. Lo stupido e obsoleto temine: legale “aggiustore orafo” che le loro licenze artigianali recitavano, era sottostimato, bisognava chiamarli “restauratori orafi”.

Mario inoltre conviveva con la sua disabilità in modo sereno e risolutivo, si inventava sistemi per essere sempre più performante, la sera lo aspettavo per tornarcene a casa dopo il lavoro. Nonostante all’epoca, io quindicenne, fossi un po’ sfrenato e tra le tante attività, passioni e follie… amavo ascoltare le persone di talento, così la sera, Mario mi aspettava e partivamo dalla II traversa orefici alle ore 20.00 sfrecciando con la sua automobile, DAF 44 fiammante (l’unica all’epoca con i comandi al volante).

Infine Bruno, lui era il più giovane del laboratorio… atletico ed elegante, somigliava all’attore Terence Hill. Si occupava prevalentemente di realizzare il gioiello nuovo, dotato di una velocità impressionante, nel giro di pochi minuti, era capace di sgrossare un anello appena abbozzato, fino alla fine… sentire la lima sull’anello che Bruno stava lavorando era musica! I colpi di lima, veloci e cadenzati, sembravano venir fuori da un congegno meccanico, il suono si sentiva vibrare già da via Saverio Baldacchini. Oppure, giusto per fare qualche altro esempio, le fusioni di metallo prezioso, fatte esclusivamente con il cannello a soffio; ho visto con i miei occhi (e poi fatto io stesso) fondere la polvere d’oro in una carta inumidita, ottenendo una pasticca suonante e tirata a lastra.

Uno dei figli di Aldo, Sergio Bosso, attualmente ha un laboratorio al Tarì, mio grande amico dell’adolescenza, abbiamo frequentato insieme l’Istituto d’Arte di Napoli, eravamo inseparabili insieme a Melina Serpico… anzi… mi sopportavano!

L’altro figlio di Aldo è Giulio Bosso, attualmente a Borgo Orefici.

Vivrò tutta la mia vita da artigiano, per dare la giusta dignità sociale a queste figure, alcuni sono ancora in vita… il loro nipoti, devono sapere!

Gustavo Renna

