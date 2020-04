Attualità | 23 Aprile 2020

Sembrava l’Apocalisse. Giornali e TV mainstream si fiondarono sulla notizia come se non ci fosse un domani. Il grande esodo dei meridionali, secondo soltanto a quello del popolo ebraico in fuga dall’Egitto descritto nella Bibbia. Quegli irresponsabili che si riversavano a orde verso Sud, per diffondere il virus ovunque. Quei soliti terroni, razza inferiore, che non ha senso civico, non ha rispetto per nessuno, nemmeno per i propri cari, la propria terra, le migliaia di morti che continuano a registrarsi prevalentemente nel Nord Italia. Vi ricordate? Ebbene, noi già al tempo provammo a fornire una contro narrazione, come spesso ci tocca fare, in assenza di un’informazione onesta e veritiera. E parlammo di poche centinaia. Adesso, però, arrivano i numeri. E quelli non mentono, come amiamo ripetere spesso.

Oggi su Repubblica è stata pubblicata un’interessante analisi degli spostamenti da Milano verso il Sud Italia nei primi giorni dell’emergenza covid-19 realizzata da Teralytics che già a fine marzo aveva analizzato le variazioni nella mobilità sul territorio italiano.

L’approccio metodologico è ben chiaro: sono utilizzati come base i dati – resi anonimi . di 30 milioni di italiani clienti di aziende telefoniche.

In base a quanto si apprende leggendo l’articolo, domenica 23 febbraio furono 9149 le persone a scendere da Milano dirette verso il Sud, rispetto a una media di spostamenti di circa 5000 persone. Il 28 febbraio scesero in 1640 verso il Meridione, mentre nella notte della fuga da Milano secondo troppi media, il 7 marzo- Identità Insorgenti aveva evidenziato i toni eccessivamente apocalittici e parlato appunto di poche centinaia di “fuggitivi” – furono appena in 885, di cui 414 in aereo, 257 in auto e solo 166 su quel treno diventato per troppe persone simbolo del viaggio degli untori.

Secondo l’analisi riportata da la Repubblica, fra il 20 febbraio e il 10 marzo le persone in partenza da Milano si sono dirette principalmente nelle province di Caserta (oltre 5700), Teramo (circa 5000), Palermo (circa 4500), Chieti (circa 3500) e Campobasso (circa 2500).

Si tratta di province in cui non c’è stata una evoluzione del virus comparabile con quanto accaduto al Nord ed anzi, nel caso di Caserta, ad esempio, si tratta di zone con numero di casi mediamente inferiori rispetto al resto della regione:

Caserta: oltre 5700 arrivi da Milano (circa 622 rientrati ogni 100.000 abitanti), 404 casi covid-19 (44 ogni 100.000 abitanti)

Teramo: circa 5000 arrivi (circa 1611 rientrati ogni 100.000 abitanti), 632 casi covid-19 (204 ogni 100.000 abitanti)

Palermo: circa 4500 arrivi (circa 354 rientrati ogni 100.000 abitanti), 427 casi covid-19 (34 ogni 100.000 abitanti)

Chieti: 3500 arrivi (circa 895 rientrati ogni 100.000 abitanti), 648 casi covid-19 (166 ogni 100.000 abitanti)

Campobasso: 2500 arrivi( 1108 rientrati ogni 100.000 abitanti), 215 casi covid-19 (95 ogni 100.000 abitanti)

Fabrizio Reale

Drusiana Vetrano

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il