I versi di Domenico Carrara: l’omaggio di Homo Scrivens. Scaricabile il suo libro di poesie

Homo Scrivens era un po’ la sua casa. La piccola, preziosa casa editrice partenopea, aveva pubblicato Domenico Carrara per ben due volte. I suoi versi, “C’è chi si lamenta della pioggia” nel 2014. Poi un suo romanzo, “Mnemosine”, illustrato da Sonia Giampaolo, una fiaba per grandi e bambini, nel 2019, l’anno in cui è entrato anche nel collettivo di Identità Insorgenti per parlarci di poesia.

Ora la Homo Scrivens ha deciso di ricordare il nostro Domenico nel modo più bello e significativo. Proprio mettendo a disposizione di tutti, gratuitamente, i suoi versi.

Si legge sulla pagina fb di Homo Scrivens: “Esistono molti modi per ricordare un amico. Uno di questi è permettere a tutti – amici, conoscenti e, perché no, pure agli sconosciuti – di leggere e apprezzare un autore.

Vi avevamo promesso un febbraio all’insegna degli e-book gratuiti e onoriamo quest’impegno cominciando con “C’è chi si lamenta della pioggia”, il primo libro di Domenico Carrara pubblicato da Homo Scrivens. Andate sul nostro sito, www.homoscrivens.it, e scaricatelo gratuitamente, in versione kindle oppure epub.Fatelo sapere a tutti, nessuno escluso!”

Proprio oggi anche la pagina di Repubblica Napoli ricorda Domenico con dei versi, i prossimi che avrebbe pubblicato sempre per la Homo Scrivens, che ne aveva anticipato la scorsa estate alcuni passaggi.

