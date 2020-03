Senza categoria | 23 Marzo 2020

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato sulla nostra pagina facebook una serie di video nei quali una nostra cara amica cilentana, di Felitto, Rosi Di Stasi, ci mostrava come, nei paesi, si fa ancora il pane col lievito madre. Voleva essere uno spunto per tutti noi che in questi giorni difficili forse stiamo riscoprendo antichi gesti, semplici, e sacri.

Avete mostrato molto interesse per quei video e ci avete chiesto in tanti dove trovarli tutti. Allora li ripubblichiamo qui uno di seguito all’altro. Grazie!

1 – Rinfrescare il lievito

2- Impastare

3- Controllare la lievitazione e fare le forme

4- La cottura

