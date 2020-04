Agroalimentare | 3 Aprile 2020

Nei giorni scorsi una signora cilentana che ormai è divenuta familiare a parecchi di voi, Rosi Di Stasi Oristanio, la stessa che ci ha spiegato come si fa il pane in casa alla vecchia maniera, ci ha mostrato due ricette per fare in casa la pasta: i ravioli e i cavatielli.

Avevamo pubblicato i video sulla nostra pagina facebook in varie puntate, eccoveli qui tutti di seguito.

Buon lavoro e buon appetito.

Ravioli 1: fasi preliminari

Ravioli 2: come fare l’impasto

Ravioli 3: sfoglia, riempimento e condimento

Cavatielli: Rosi ci mostra come fare l’impasto, poi, dopo averlo lasciato un po’ a riposare ci fa vedere come ottenere i “cavatielli”, più corti, oppure i “mezzi cavati” e i “cavati”.

A cura di Francesco Paolo Busco

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il