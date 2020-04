Agroalimentare | 25 Aprile 2020

Continuano le video ricette che i protagonisti del mondo del food, ristoratori, chef, pizzaioli e pasticcieri, hanno regalato ai nostri lettori in queste settimane di quarantena. Un regalo, un modo per stare vicini ad un mondo che è sempre stato il cuore pulsante della nostra città, per cultura, per tradizione, per identità.

I primi video con le ricette della settimana di Pasqua ci hanno tenuto grande compagnia e hanno in qualche modo alleviato la mancanza di tutti quei locali, posti del cuore, in cui abbiamo sempre amato andare per condividere a tavola i giorni di festa.

Stavolta abbiamo pensato di dedicare le video ricette ad un alimento speciale, fortemente identitario, che rappresenta uno degli elementi fondamentali ed immancabili della cucina tradizionale partenopea: il baccalà.

Difficile immaginare qui in riva al golfo di Napoli una vigilia di Natale o un cenone di Capodanno senza l’inconfondibile e pungente odore del baccalà, prima “spugnato” e poi bollito o fritto. Lo stesso odore, intenso e penetrante, che fuoriesce la sera dalle serrande calate delle baccalerie, di quei negozi che vendono soltanto baccalà, di cui Napoli ne è piena e questo per soddisfare la grande richiesta di questo alimento.

Può apparire strano che in una città di mare si faccia tanto uso di pesce conservato, ma il baccalà è sempre stato molto gradito nella cucina napoletana; infatti oltre ad essere stato in passato il piatto più diffuso tra il popolo, era apprezzato anche dai ricchi signori, che potendosi permettere pesci più costosi spesso si concedevano un bel piatto di mussillo.

Tra storia della cucina e voglia di ritornare tra le strade a godere dei piatti tipici della nostra tradizione vogliamo continuare con le nostre video ricette.

Vincenzo Russo, chef di Baccalaria e ambasciatore del consorzio baccalà islandese ha pensato e ideato per i nostri lettori quattro ricette dedicate al baccalà, una a settimana, pubblicata ogni domenica sulla nostra pagina facebook alle ore 11:00.

La prima video ricetta è stata pubblicata domenica 19 Aprile e con un video che lo ritrae nella sua cucina, lo chef prepara per noi, e ci spiega come fare, una zuppetta di cavolfiore e baccalà.

Seguirà ogni domenica alle 11 per le prossime settimane una ricetta diversa, per celebrare “sua maestà il baccalà”.

Zuppetta di cavolfiore e baccalà di Vincenzo Russo #laricettadelladomenica #stattacas Una nuova video ricetta per i nostri lettori: zuppetta di cavolfiore, lamelle di baccalà arrosto e peperone crusco. Pensata e sviluppata per noi dallo chef di Baccalaria Vincenzo Russo, ambasciatore del consorzio Baccalà Islandese. Questa è la prima di quattro ricette, una a settimana, che pubblicheremo ogni domenica, dedicate a un cibo povero, semplice e gustosissimo quale il baccalà💙 Posted by Identità Insorgenti on Saturday, April 18, 2020

