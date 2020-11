Identità | 1 Novembre 2020

In questi anni, come sa chi ci segue, abbiamo riportato in vita la tradizione delle cascettelle dei morti, che erano scatole di latta o cartone che i bimbi di Napoli, il due novembre, facevano risuonare nelle piazze della città per chiedere ai passanti un soldino per le anime del purgatorio. Una tradizione che, come testimoniano le foto di Mimmo Iodice, è durata fino agli anni 70, fino a quando la Chiesa di Napoli ha vietato “il culto dei morti”.

In un mondo sempre più “hallowinizzato” in questi anni abbiamo recuperato tantissime testimonianze dell’epoca. Vanno da metà 800 e passano per grandissimi quali Eduardo (le cita in “Filumena Marturano”, Matilde Serao, Giuseppe Marotta, Francesco Cangiullo.

Fino a che l’anno scorso, anche grazie ad alcune associazioni a noi vicine quali l’Associazione Fontevecchia, abruzzese, e la napoletana I Sedili di Napoli, insieme all’artista Pasquale Manzo, che le riprodusse grazie alle memorie degli utenti del gruppo fb Napoli Retrò, abbiamo addirittura riportato in piazza San Domenico, al centro storico di Napoli, le cascettelle con i bambini.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiamo potuto realizzare il nostro progetto di riportare quest’antica usanza nelle scuole di Napoli. Però volevamo ugualmente ricordala a voi lettori e renderla nota a chi ci governa che, purtroppo per lui, non è nato a Napoli (siamo ironici, adoriamo Salerno!).

Perché… altro che Halloween: più che altrove la nostra storia ci ha insegnato a collocare gli inferi sotto i nostri piedi, tra la discesa dell’Averno e le eruzioni del Vesuvio. Napoli e i suoi dintorni vengono così a trovarsi praticamente sopra l’inferno, in una sorta di immaginario purgatorio, come scrisse quasi 20 anni fa l’antropologo Stefano De Matteis. E dunque qui il passaggio verso il cielo è sempre doppio. Così come il nostro rapporto coi morti e con la morte.

Lucilla Parlato

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il