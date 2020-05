Senza categoria | 28 Maggio 2020

Invitalia ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di rilevamento e di censimento arboreo del Parco Reale e del Giardino Inglese della Reggia di Caserta aperto a ingegneri, architetti, agronomi e informatici con esperienze pregresse nel campo richiesto.

Il bando ha un importo di 522.567,78 euro. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte possono essere inviate entro le ore 11:00 del 23 giugno 2020.

Consulta il bando completo

Il bando ha l’obiettivo di restituite l’esatta cognizione del patrimonio arboreo e vegetale, delle architetture e degli impianti del Parco Reale attraverso rilievi topografici.

Le attività comprese nell’appalto, infatti, sono finalizzate all’acquisizione di dati atti a fornire una base conoscitiva digitale georeferenziata del Parco Reale, in particolare del Giardino inglese, ad un’adeguata scala di rappresentazione estesa a tutti gli elementi costitutivi (assetto del terreno, perimetro, edifici principali e secondari, costruzioni accessorie e manufatti, confini, recinti e recinzioni, accessi, canalizzazioni, ecc.).

Tra le prestazioni richieste ci sono: rilievo topografico del Parco e del Giardino Inglese, rilievo architettonico e degli impianti, redazione di una mappa catastale generale di tutti gli immobili del Parco e di quelli con esso confinanti, elaborazione dei dati ottenuti dai rilievi per il loro inserimento nel SIT e censimento arboreo e arbustivo.

Bando per la Reggia di Caserta: le figure che si cercano

Considerate le prestazioni richieste, l’operatore economico dovrà garantire la presenza di figure professionali specialistiche come:

– Architetto specialista in Restauro dei Monumenti con esperienza documentata in Parchi e/o Giardini storici

– Architetto, Ingegnere o tecnico abilitato, responsabile del servizio di rilevamento con esperienza nel rilevamento topografico in siti di interesse culturale a scala territoriale

– Ingegnere abilitato, responsabile della ricostruzione del percorso degli impianti tecnici con particolare riferimento agli impianti idraulici storici, e con esperienza pregressa documentata

– Agronomo esperto in arboricoltura urbana, con esperienza documentata in Parchi e Giardini storici

– Professionista esperto di Sistemi Informativi territoriali nell’ambito dei Beni Culturali.

Il bando, quindi, oltre a prevedere specifiche specializzazioni, richiede in molti casi esperienza pregressa documentata in contesti similari.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il