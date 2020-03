Sanità | 26 Marzo 2020

Gli aggiornamenti dalla conferenza stampa della Protezione Civile sul COVID-19: il numero attuale dei contagiati positivi è di 62013. L’incremento di persone attualmente positive è di 4492 persone. I decessi di oggi sono stati 683, portando il totale a 8165 (si tratta di persone morte con il coronavirus e non necessariamente per il coronavirus).

Sono 33648 le persone in isolamento domiciliare. Sono 3612 le persone attualmente in terapia intensiva (il 6% del totale). Il numero di persone guarite e dimesse è salito a 10361 (999 nuovi guariti).

Ad oggi sono stati effettuati 361.060 tamponi.

Per quanto riguarda la Campania, i positivi sono 1310, 83 i deceduti e 58 i guariti, mentre sono 114 le persone in terapia intensiva (in diminuzione rispetto ad ieri) e 448 i ricoverati con sintomi. Dei positivi, 665 sono nella città metropolitana di Napoli, 177 sono in provincia di Caserta, 244 in quella di Salerno, 180 in quella di Avellino e 14 nel beneventano. I positivi in fase di verifica sono 30.

Tutti i dati aggiornati sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Il Totale ospedalizzati è uguale alla somma dei “ricoverati con sintomi” e delle persone “in terapia intensiva”;

Il totale degli attualmente positivi è uguale al totale ospedalizzati più il totale delle persone in autoisolamento;

Il totale casi è pari al totale attualmente positivi più il numero totale dei deceduti e quello dei guariti e dimessi









