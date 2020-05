Sanità | 5 Maggio 2020

CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DI OGGI 5 MAGGIO

I dati aggiornati forniti alle 18:00 dalla Protezione Civile sul COVID-19:

ITALIA

Totale dei casi: 213.013

Attualmente Positivi: 98.467 attuali di cui:

Persone in isolamento domiciliare: 80.770

Persone ricoverate in reparto: 16.823

Persone in terapia intensiva: 1.479

Decessi: 29.315

Dimessi/Guariti: 85.231

Persone testate: 1.5121.21

Tamponi analizzati: 2.246.666

CAMPANIA

Totale dei casi in Campania: 4.518

Totale persone controllate: 4.8733

Attualmente Positivi: 2.530 di cui:

Persone in isolamento domiciliare: 2.097

Persone ricoverate in reparto: 408

Persone in terapia intensiva: 25

Decessi: 369

Dimessi/Guariti: 1619

Tamponi analizzati: 93.068 Tutti i dati aggiornati sono disponibili sul sito del Ministero della Salute. NB

Il Totale ospedalizzati è uguale alla somma dei “ricoverati con sintomi” e delle persone “in terapia intensiva”;

Il totale degli attualmente positivi è uguale al totale ospedalizzati più il totale delle persone in autoisolamento;

Il totale casi è pari al totale attualmente positivi più il numero totale dei deceduti e quello dei guariti e dimessi.

