Sanità | 20 Aprile 2020

I dati aggiornati forniti alle 18:00 dalla Protezione Civile sul COVID-19:

In diminuzione, per la prima volta, il numero delle persone attualmente positive (ospedalizzati o in isolamento domiciliare).

ITALIA

Persone in isolamento domiciliare: 80758 (+169)

Persone ricoverate in reparto: 24906 (-127)

Persone in terapia intensiva: 2573 (-62)

Attualmente Positivi: 108.237 (-20)

Decessi: 24114 (+454)

Dimessi/Guariti: 48877 (+1822)

Totale dei casi: 181228 (+2256)

Tamponi analizzati: 1398024(+41483)

• Casi attuali: 108.237

• Deceduti: 24.114 (+454)

• Guariti: 48.877 (+1.822)

• Totale casi: 181.228 (+2.256)

CAMPANIA

Persone in isolamento domiciliare: 2372 (+1)

Persone ricoverate in reparto: 586 (-4)

Persone in terapia intensiva: 61 (-)

Attualmente Positivi: 3019 (-3)

Decessi: 309 (+5)

Dimessi/Guariti: 746 (+43)

Totale dei casi in Campania: 4074 (+45)

Tamponi analizzati: 51090 (+2903)

Tutti i dati aggiornati sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

Del totale dei positivi in Campania, la distribuzione territoriale è la seguente:

Città Metropolitana di Napoli: 2181 (833 nel comune di Napoli)

Provincia di Caserta: 400

Provincia di Salerno: 622

Provincia di Avellino: 427

Provincia di Benevento: 170

Casi in fase di verifica/aggiornamento: 274

(Fonte dati Regione Campania, aggiornati alle 23:59 di ieri)

NB

Il Totale ospedalizzati è uguale alla somma dei “ricoverati con sintomi” e delle persone “in terapia intensiva”;

Il totale degli attualmente positivi è uguale al totale ospedalizzati più il totale delle persone in autoisolamento;

Il totale casi è pari al totale attualmente positivi più il numero totale dei deceduti e quello dei guariti e dimessi.

