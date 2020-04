Sanità | 7 Aprile 2020

Gli aggiornamenti dai dati forniti alle 18:00 dalla Protezione Civile sul COVID-19: il numero attuale dei contagiati positivi è di 94067. L’incremento di persone attualmente positive è di 880 persone (il totale dei nuovi casi è di 3039 ). I decessi di oggi sono stati 604, portando il totale a 17127 (si tratta di persone morte con il coronavirus e non necessariamente per il coronavirus).

Sono 61557 (il 65% degli attualmente positivi) le persone in isolamento domiciliare. Sono 3792 le persone attualmente in terapia intensiva. Il numero di persone guarite/dimesse è salito a 24392 (1555 nuovi guariti). Ad oggi sono stati effettuati 755445 tamponi. il totale dei casi è salito a 135586.

Per quanto riguarda la Campania, gli attualmente positivi sono 2765, 216 i deceduti e 167 i guariti, mentre sono 103 le persone in terapia intensiva e 603 i ricoverati con sintomi. I casi totali sono 3148. I tamponi totali analizzati in Campania sono 25779.

Dei positivi, 1643 sono nella città metropolitana di Napoli (709 nel comune di Napoli), 331 sono in provincia di Caserta, 468 in quella di Salerno, 375 in quella di Avellino e 111 in quella di Benevento. I positivi in fase di verifica sono 220 (fonte dati Regione Campania).

Tutti i dati aggiornati sono disponibili sul sito del Ministero della Salute.

NB

Il Totale ospedalizzati è uguale alla somma dei “ricoverati con sintomi” e delle persone “in terapia intensiva”;

Il totale degli attualmente positivi è uguale al totale ospedalizzati più il totale delle persone in autoisolamento;

Il totale casi è pari al totale attualmente positivi più il numero totale dei deceduti e quello dei guariti e dimessi.

