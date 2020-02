Cinema | 18 Febbraio 2020

Stravince ancora L’Amica Geniale. Nella serata di ieri, lunedì 17 febbraio 2020, su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale Storia del Nuovo Cognome ha conquistato oltre 6 milioni e mezzo di media spettatori pari al 27,8% di share. Su Canale 5 – dalle 21:47 all’1:21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha registrato una media di oltre 3,3 milioni e il 19,5% di share (il 29,2% negli ultimi 7 minuti). Su Rai2 la serie 9-1-1 fa il 5%. Su Italia 1 Fast and Furious 5 il 5,9%. Su Rai3 Presa Diretta 4,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 4,3%. Su La7 Eden Un Pianeta da salvare 2,6%. Su Tv8 Rocky Balboa 1,2%. Sul Nove Little Big Italy 1,5%.

Il mega set alla ex Saint Gobain ora apre al pubblico

Apre alle visite il set de “L’amica Geniale” situato nell’area industriale ex Saint Gobain di Caserta. Al momento il luogo sarà visitabile dagli alunni delle scuole, ma non si esclude che in futuro possa prevedere anche l’accesso di visitatori e fan della serie tv trasmessa in tutto il mondo, tratta da i romanzi di Elena Ferrante e coprodotta da Rai e Hbo, della quale lo scorso 10 febbraio è iniziata la seconda stagione.

A dare l’annuncio è Carlo Marino, sindaco di Caserta: “L’Amica Geniale, la cui produzione ha operato in gran parte a Caserta, sin dalla prima serie, dove è stato realizzato il ‘Rione Luzzatti’. Una produzione a cui ha dato un contributo importante il Comune di Caserta e la città. I prossimi giorni inizieremo, d’accordo con la produzione, a far visitare, ai nostri giovani studenti, il set cinematografico e rivivere la vita delle due protagoniste”.







Il set casertano, con i suoi ben sei ettari è il più esteso d’Europa. L’iniziativa ha lo scopo di portare gli studenti nel cuore del progetto che ha fatto innamorare il mondo intero, facendo comprendere come nasce una serie televisiva, come si svolgono tutte le fasi di lavorazione di un film. A Napoli diverse agenzie già propongono tour nei luoghi dove è stata girata e ambientata la serie: da piazza dei Martiri, dove era stato allestito il negozio di scarpe di Lila, al corso Umberto I, passando per piazza Carlo III e via Chiaia. Per ricostruire invece il Rione Luzzatti di Napoli si è optato per l’ex area ex Saint Gobain di Caserta dove è stata girata gran parte delle riprese delle prime due stagioni.

