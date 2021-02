Il crowdfunding del Comitato Orgoglio Vasto per Eduardo De Crescenzo, nato qui e che oggi fa 70 anni

Attualità | 8 Febbraio 2021

Il Quartiere Vasto vuole celebrare Eduardo De Crescenzo. L’idea è del Comitato Orgoglio Vasto, che ha aperto questa mattina una campagna di crowdfunding per celebrare De Crescenzo con le frasi delle sue canzoni da appendere nelle strade. Proprio oggi l’artista compie 70 anni.

Eduardo De Crescenzo ha vissuto a via Firenze 30 anni

Ed in effetti Eduardo De Crescenzo al Vasto ha abitato 30 anni: nato nel 1951 in via Firenze, a cento metri dalla Stazione centrale, ha vissuto nel quartiere fino al 1981, anno in cui esplose al Festival di Sanremo con “Ancora”.

«Avevo tre anni, accompagnavo mia nonna a fare la spesa. All’ angolo tra corso Novara e via Ferrara stazionavano dei musicisti di strada. Ero incantato dal fisarmonicista, mi fermavo ad ascoltarlo e indicavo il suo strumento, senza dire nulla. La nonna ne parlò con i miei, ebbi così in dono la prima fisarmonica. Eravamo una famiglia della classe operaia, ma la musica da noi era di casa. Il fratello di mio padre, Vincenzo De Crescenzo, era l’ autore di “Luna rossa”. Suo figlio, mio omonimo, sarebbe diventato cantante con il nome di Eddy Napoli».

Ma i legami con il quartiere sono tanti. Ad esempio nella sua adolescenza, negli anni Sessanta, è il leader del gruppo Eduardino e i Casanova, perché buona parte dei componenti abitava nei pressi del Ponte di Casanova.

«Suonavamo alle feste, io sempre chino sul mio strumento. Ma una sera il cantante si ammalò e dovetti sostituirlo. Non so come, ma ottenni un certo riscontro».

L’anno fortunato è il 1981. Incontra Claudio Mattone, che gli scrive “Ancora”. E lo propone a Sanremo, anche se all’ inizio il patron Gianni Ravera è perplesso. Quell’ anno vince Alice con “Per Elisa”, ma il premio della critica va a De Crescenzo: nella giurìa di qualità, presieduta dal regista Sergio Leone, ci sono Alberto Sordi e Ugo Tognazzi.

L’idea del Comitato Orgoglio Vasto

Così ora il suo quartiere vuole celebrarlo in occasione dei 70 anni

Le frasi più celebri delle canzoni di Eduardo De Crescenzo potrebbero presto campeggiare per le vie del Vasto. A tal proposito il Comitato Orgoglio Vasto ha lanciato la raccolta fondi.

“Nel 70° compleanno del grandissimo Maestro Eduardo De Crescenzo – si legge – vogliamo fare a lui, al nostro quartiere e quindi a tutta la città di Napoli un regalo: avere qualcosa di suo, nelle vie del quartiere che gli ha dato i natali! Adornare quindi le strade del nostro quartiere, le nostre strade, le sue strade con alcune delle sue bellissime frasi che per anni ci hanno fatto emozionare, sperando di realizzarlo con l’aiuto di tutta la città”.

