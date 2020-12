Musica | 17 Dicembre 2020

Esce il 30 dicembre l’edizione in vinile (180gr) di “METAVERSUS” disco cult dei 24 Grana, ed è già in ristampa, grazie al pre-order.

Il cd pubblicato per la prima volta nel 1999, terzo lavoro della band partenopea, fu accolto dai fans e dalla critica come la consacrazione di un gruppo che fino a quel momento si era già imposto all’attenzione con i due precedenti lavori “LOOP” (1997FDM15497) e “LIVE AL TEATRO NUOVO” (1998FDM16598).

Ispirato dal libro “Snow Crash” di Neal Stephenson “METAVERSUS” è davvero quello che una volta si definiva un “concept album”; dieci brani nei quali il tema dell’individualismo come vera cancrena della nostra società veniva svolto alternando sonorità rock, dub, elettroniche, che immergevano l’ascoltatore in indimenticabili atmosfere.

Tutti i testi delle canzoni sono di Francesco Di Bella, ormai arrivato alla piena maturità autoriale, le musiche originali dei 4 componenti Armando Cotugno, Giuseppe Fontanella, Renato Minale e dello stesso Di Bella.

Gli arrangiamenti ideati sempre da loro che amarono definirli “paesaggi sonori” per sottolineare l’intenzione di condurre l’ascoltatore in un “viaggio” quasi onirico.

Decine di articoli (quotidiani nazionali, riviste specializzate, mensili) e interviste, che più volte segnalarono il disco come uno dei migliori del 1999, in un epoca che ancora non conosceva i social, danno la misura dell’immediato successo del disco che fu seguito da un tour durato 2 anni.

Ripubblicato nel 2005 (FDM320605) sempre su CD con il titolo “METAVERSUS special edition” con l’aggiunta di un DVD contenente tutti i video della band, interviste e foto per la gioia dei fans, oggi LA CANZONETTA RECORD annuncia invece l’uscita su VINILE.

I brani rimixati e rimasterizzati da Carlo Gentiletti recuperano in pieno tutto il fascino che solo le sonorità analogiche sanno dare (il disco venne registrato su multitracce analogiche e queste tracce sono state utilizzate), la grafica viene esaltata dal grande formato.

La Track list di Metaversus

Nel metaverso

Rappresento

Vesto sempre uguale Singolo (singolo/video di Sabino Esposito)

Nun me movo mai

La pena

La costanza

Le abitudini

Resto acciso

Epitaph

Sta-mai-ccà (video di Davide Toffolo)

Come acquistare Metaversus

Metaversus è in distribuzione on line su www.lacanzonetta.it, su tutti gli store digitali e in tutti i principali negozi di dischi.

Il pre order ha esaurito la tiratura (limitata) prevista ed è stato quindi necessario ristampare per accontentare le sempre numerosissime richieste.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il