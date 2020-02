Musica | 13 Febbraio 2020

Dopo la prima compilation dell’LP Nuova Napoli e Napoli Segreta di Nu Guinea, NG RECORDS fa seguito a un’esplorazione del lato sconosciuto sconosciuto di Napoli rilasciando Napoli Segreta Vol.2.

Famiglia Discocristiana, DNApoli e Nu Guinea si uniscono di nuovo selezionando più tracce dai loro archivi, per una nuova raccolta contenente nove misteriose tracce napoletane, che si trovano negli angoli più nascosti dei mercati delle pulci remoti intorno al Vesuvio.

“Ma dimentica le canzoni classiche napoletane, “‘O sole mio” o “Luna Rossa” … Dimentica ciò che ti aspetti di trovare una volta atterrato in città … oh e dimentica anche di Google Maps. Prendi una guida locale malvagia, tieni gli occhi aperti e seguila per entrare nel centro segreto, nella metropolitana, nei percorsi che nessun satellite è in grado di rilevare, ma fai attenzione che non sia facile uscire” spiegano nel loro comunicato.

Napoli Segreta Vol.2 è un viaggio musicale nei paesaggi sonori di Napoli di cui non hai mai sentito parlare prima. Una varietà di generi che fondono soul, disco, funk, blues, new wave, afro-beat e boogie, tra cui testi in gergo urbano napoletano, brani strumentali e anche alcune versioni di cover inaspettate di canzoni famose!

Words – Gennaro Ascione

Opera – Antonello Colaps / Dopolavoro

Compilato da: Famiglia Discocristiana, DNApoli, Nu Guinea

Ecco i brani che sono contenuti nell’album che esce domani 14 febbraio 2020:

Antonio Sorrentino – Luna Lù 04:33

Tonica & Dominante – Babilonia

Gibo & Pummarola Band – Sexy Pummarola

Ara Macao – Riflessione

Tony Verde – Calypso

Maria Kelly – Dimme

Bernardino – Sciummo (Mix inedito)

Armando Cusopoli – Non C’è Sole

Tony Iglio – Luci Di New York

