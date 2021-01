Musica | 15 Gennaio 2021

E’ uscita oggi l’edizione in vinile rimasterizzata di ” ‘Ngazzate nire” dei Napoli Centrale, storico gruppo capitanato da James Senese; una vera perla per tutti gli amanti del “Neapolitan power” il prodigioso movimento musicale nato a Napoli negli anni ’80. (Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Tony Esposito tra gli altri…)

‘Ngazzate nire pubblicato in Cd per la prima volta nel 1994

Pubblicato per la prima volta nel 1994 in CD (La Canzonetta record FDM 70404) questo lavoro segnò, preceduto da “Jesceallah” (La Canzonetta record CD 1992) il ritorno sul mercato discografico e sui palcoscenici di Napoli Centrale storica formazione creata dal sodalizio di James Senese con il compianto Franco Del Prete.

“ ‘Ngazzate nire “ 9 tracce: musiche di Senese, testi di Franco Del Prete

“ ‘Ngazzate nire “ e composto di 9 tracce firmate da James Senese per le musiche e da Franco Del Prete per i testi. Nel disco suonano: Michel Forman: Keyboards, Alfredo Paxiao: Bass, Agostino Marangolo: Batteria, Manolo Badrena: Percussioni, Michele Ascolese: Guitar, T.Di Francia: celio, F. Castiglia: cori oltre naturalmente allo stesso Senese: voce, sax, sax tenore synth brass, synth bass.

Un vinile da collezione e nella track list “Credo” preghiera in gospel cantata da Senese

I brani sono tutti perfettamente inseriti nello stile musicale di Senese, stile che il suo pubblico segue con passione sin dall’inizio della sua carriera. Una nota merita “Credo” preghiera dal forte impatto emotivo che Senese canta in stile gospel.

Un VINILE da collezione che non può mancare nella raccolta dei veri appassionati.

La track list di ‘Ngazzate nire

Nella Track List:

‘Ngazzate nire

Napule t’è scetà Malasorte

….e magnate ‘o limone

Buona sera Marì

Credo

E’ ‘na bella jurnata

‘Ngazzate nire street vers.

Donna Flora

