Nella serata di sabato si è svolto il Napoli Pride 2020, un flash mob che ha riempito con migliaia di persone Piazza Plebiscito. Contro il sessismo, la discriminazione di genere e l’intolleranza nei confronti di ogni sessualità, queste le parole d’ordine della manifestazione.

La mobilitazione di quest’anno è dedicata a Sarah Egazi, una giovane egiziana, femminista, attivista comunista e LGBT. Fu arrestata per aver sventolato una bandiera arcobaleno in Egitto, dove vige ancora il regime di Al-Sisi. Si è uccisa in Canada, dove aveva ottenuto l’asilo politico. Suicida a causa delle ripercussioni mentali che le torture nelle carceri egiziane le hanno provocato. Abbiamo parlato della sua storia anche in questo articolo.

La città dai mille colori

Napoli ha avuto il primato del primo Pride in Europa dalla fine della quarantena. Quella del Gay Pride è una lunga storia di protesta che parte dal popolo e risale alle rivolte di operai e omosessuali a Stonewall, nel ’69. Ma ancora prima ricordiamo i femminielli che hanno dato la loro vita per scacciare i nazisti durante le Quattro Giornate di Napoli. Dei femminielli napoletani oggi rimane solo la Tarantina, presente anche al Pride di ieri, e a cui è stato dedicato anche uno splendido murales nei Quartieri Spagnoli, restaurato nei giorni scorsi dal suo autore Vittorio Valiante. Anche la nostra città, dunque, ha una grande storia arcobaleno, una storia che non lascia spazio a chi preferisce il grigio.

Napule è mille culure.

Live e gallery di Ciro Giso

🏳️‍🌈 Live dal Gay Pride a Piazza Plebiscito Posted by Identità Insorgenti on Saturday, June 27, 2020

























Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il