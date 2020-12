Identità | 16 Dicembre 2020

«Compiamo un atto di vera e profonda devozione al nostro Santo Gennaro perché siamo uniti nel suo nome, è lui che ci aiuta a vivere e a testimoniare la Fede e anche se il sangue non si scioglie non significa chissà che cosa. San Gennaro certamente dal cielo benedirà ciascuno di noi, le nostre famiglie e la nostra città». Sono le parole pronunciate dall’Arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe giunto nella Cattedrale per l’ultima messa del suo mandato dedicata a San Gennaro. «È tutto scritto nel cuore di Dio, nel cuore di Gennaro: l’importante è che noi ci sentiamo veramente uniti, partecipi di questo evento così particolare che è la nostra devozione al nostro Santo Protettore».

«Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio perché dia forza e coraggio al nostro popolo per affrontare i momenti di questa pandemia che sta costringendo tutti a ripensare la propria vita e che sta causando molti problemi soprattutto ai più deboli e ai più fragili, e ai morti in solitudine che sono il dramma più grande», ha aggiunto monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, che ha celebrato le messe mattutine.

Dunque niente miracolo di dicembre per San Gennaro, come nel 2016.

Nella tradizione il mancato scioglimento del sangue è considerato di cattivo augurio per la città solo se avviene a settembre. Tuttavia ovviamente di questi tempi la notizia ha provocato ansia tra i credenti.

Ma San Gennaro non ha voluto saperne di far sciogliere il sangue nelle due messe mattutine. Alle 12 la teca è stata riportata nella Cappella del tesoro. E’ stata ripresa alle 16.30. Alle 18.30 poi si è celebrata un’altra messa alla presenza dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe. Ma ancora nulla. Così alle 19.40 l’urna è stata riposta nella sua cassaforte.

“Oggi si è celebrato il terzo appuntamento con il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro in ricordo del pericolo scampato dalla città dall’eruzione del Vesuvio del 1631. Il prodigio di dicembre è detto “miracolo laico” perché, normalmente si svolge nella Cappella di San Gennaro, gestita dalla Deputazione di San Gennaro, istituzione laica nata il 13 gennaio 1527 per un voto della città al Santo Patrono. Quest’anno però le celebrazioni si sono svolte sull’altare maggiore del Duomo così da garantire il distanziamento previsto dalle norme anti Covid – si legge sulla pagina fb della Cappella di San Gennaro – Si tramanda che il 16 dicembre 1631, una tremenda eruzione del Vesuvio stesse minacciando di distruggere Napoli. La lava era ormai alle porte di Napoli, ma i napoletani si appellarono a San Gennaro, che da sempre protegge la città dalla potenza distruttrice del vulcano, portando in processione le ampolle del sangue con il busto del Santo Protettore. Il sangue si sciolse e il magma si arrestò improvvisamente risparmiando la città. Oggi il miracolo non si è compiuto. L’Abate della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Don Vincenzo De Gregorio, questa mattina ha prelevato le ampolle dalla cassaforte e il sangue era assolutamente solido. Purtroppo, nonostante le preghiere della giornata, il miracolo non si è compiuto. Le ampolle sono appena state riposte nella cassaforte, da dove saranno prelevate nuovamente il sabato prima della prima domenica di maggio, in occasione della celebrazione dell’appuntamento con il miracolo di maggio”.

Riusciranno la prossima volta in primavera, sabato 1 maggio, quando al posto di Sepe ci sarà Domenico Battaglia, nuovo e neonominato capo della Chiesa di Napoli.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il