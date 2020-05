Identità | 2 Maggio 2020

Il sangue di San Gennaro si è sciolto subito. Per la prima volta nella storia trasmesso in streaming e in Televisione, il miracolo di maggio c’è stato e il Santo non ha deluso le aspettative dei fedeli.

La celebrazione è stata presieduta dall’ Arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe e, a causa dell’emergenza Covid-19, senza la tradizionale processione dal Duomo alla Basilica di Santa Chiara, in ricordo della traslazione delle Reliquie dell’Agro Marciano alle Catacombe di San Gennaro.

A sventolare il tradizionale fazzoletto bianco dall’altare del Duomo di Napoli, Riccardo Imperiali di Francavilla per la Deputazione di San Gennaro E’ questo il segno che annuncia l’avvenuto miracolo. Era presente il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Dopo la messa un rapido giro della reliquia del sangue all’esterno del duomo.

Sulla pagina Facebook della Cappella di San Gennaro si invitavano i lettori a seguire la cerimonia on line: “Mai come stavolta la città aspetta questo momento; il 2 maggio saremo ancora in lockdown, ma potremo seguire la processione online, raccomandarci a San Gennaro e sperare, stavolta più che mai, che il sangue si sciolga! Quella del sabato prima della prima domenica di maggio è una delle tre occasioni dell’anno in cui San Gennaro rinnova il suo legame con Napoli e il suo sangue viene esposto di fronte a migliaia di fedeli, sperando sempre che si sciolga” si legge sulla pagina fb della Cappella di San Gennaro”.

In oltre 10mila hanno risposto all’appello. Tanti i commenti dei napoletani. Il più ricorrente: “San Gennaro salvaci dalla pandemia”.

