Il monologo del venerdì di De Luca: vaccinare tutti entro il 2021. Le superiori in classe dal 1 febbraio

Attualità | 22 Gennaio 2021

a cura di Aniello Napolano, Lucilla Parlato

Il discorso del venerdì di Vincenzo De Luca – 22 gennaio 2021

Cari amici, abbiamo alle spalle una settimana di tormenti dal punto di vista politico, qualche rapida considerazione sulla vicenda della crisi di governo nel nostro paese, e poi veniamo ai problemi che ci riguardano, vaccini, scuole, opere pubbliche.

Intanto una grande soddisfazione è legata all’insediamento del nuovo presidente Usa, siamo passati da un personaggio che rappresentava la cafoneria al potere ad una personalità politica civile come Biden, di grande esperienza, civiltà e competenza politica che ci auguriamo possa diffondere nel mondo un clima di responsabilità e minore tensione

Il commento sulle elezioni americane

Le prime decisioni prese da Biden sono di straordinario valore, a cominciare dal ritorno degli usa nell’ambito degli accordi di Parigi sul clima. Bene cosi. Ci auguriamo che anche nei confronti dell’Europa si ristabilisca un rapporto di cordialità, di amicizia, diversamente da come era stato col suo predecessore e che termini la battaglia sui dazi rispetto ai prodotti soprattutto del nostro paese, della nostra agricoltura.

Il commento sulla crisi del governo Conte: un manicomio, il Cirque du Soleil

Poi abbiamo avuto la vicenda che riguarda il governo Conte: abbiamo assistito ad uno spettacolo, difficile trovare aggettivi, nel dibattito al senato sulla fiducia al governo.

Ora io credo che, se noi volessimo ragionare su quello che abbiamo visto, saremmo obbligati a cadere in depressione nera. Si conferma quello che ho detto parecchie volte: che la riforma più urgente nel nostro paese è quella relativa alla riapertura dei manicomi.

Io credo però che facciamo un errore di fondo quando assistiamo alle vicende politiche nazionali, cioè confrontare l’Italia con gli altri paesi avanzati, la Germania, la Francia, il Giappone.

E’ chiaro che se guardiamo le vicende italiane confrontandole con quelle di alti paesi, cadiamo in depressione. il nostro termine di paragone sono le attività dei circhi equestri, ecco il nostro termine di paragone è il Cirque du Soleil.

Al senato saltimbanchi e acrobati

Se cominciamo a guardare alle nostre vicende in questi termini vedrete che ci rassereniamo. Abbiamo visto al senato, saltimbanchi, acrobati, due giovanotti che sono andati a farsi un giro per Roma e sono tornati a votare dopo che erano scaduti i termini. la presidente del senato Casellati ha dichiarato chiuse le votazione, poi le ha dichiarate socchiuse e poi le ha dichiarate aperte, è uno spettacolo meraviglioso.

Se noi ci confrontiamo col Cirque du Soleil, siamo largamente vincitori.

Come finirà questa vicenda, comunque vada la crisi? Finirà male, sia nel caso andiamo ad elezioni sia che si trascini questo calvario, perché dal punto di vista dell’efficienza amministrativa noi avremo un danno enorme.

Noi siamo un paese che finché non va a sbattere non ritrova il senso di responsabilità, l’equilibrio, l’unità nazionale e i livelli minimi di efficienza. Allora non perdiamo tempo, non ci facciamo prendere da queste vicende, l’Italia andrà avanti per i fatti suoi finché non ci faremo male e allora ritroveremo il senso di responsabilità necessario.

La vicenda vaccini in Campania e il confronto con Arcuri

ancora in queste ore stiamo discutendo col commissario Arcuri su come garantire alla regione Campania la copertura dei richiami. Qualcuno ha detto, sbagliando, che la regione Campania non ha accumulato le scorte.

Questa è una idiozia, perché se noi abbiamo una sotto-dotazione di vaccini che scorte devo accumulare se non ho nemmeno l’indispensabile per coprire la domanda essenziale.

E’ arrivato il momento di fare operazione verità e di fare finita con le manfrine, altrimenti come abbiamo comunicato avremo modo di tutelarci in tutte le sedi e arriveremo a chiedere la invalidazione del piano di distribuzione approvato 20 giorni fa.

Mi auguro che prevalga il buon senso e soprattutto la correttezza da parte di tutti dobbiamo arrivare ad un criterio univoco per ogni cittadino di questo paese.

Se arrivano le dosi la prima trance di vaccinazioni in Campania si completa tra dieci giorni

Noi completeremo per il mese di gennaio e per i primi giorni di febbraio, se abbiamo quello che ci manca, la somministrazione della seconda dose. Dopo di che, questo ci è stato annunciato in queste ore, dovrebbe cominciare in Italia la distribuzione sulla base della popolazione residente nelle diverse regioni e quindi dovrebbe essere effettuato recupero a nostro vantaggio rispetto a quello che ci è stato sottratto.

Quindi non ci fanno nessun regalo, ma solo la metà del loro mestiere ottenendo quello che è giusto avere in base al numero di abitanti, credo sia un criterio assolutamente incontestabile.

L’obiettivo della Campania è vaccinare tutti entro il 2021

Qual è il nostro obiettivo? Noi intendiamo completare la vaccinazione di tutta la Campania entro i 2021, presupponendo l’arrivo dei vaccini e mantenendoci con una soglia di sicurezza.

Stiamo lavorando in queste ore per attrezzare su tutta la regione, per la fase due, cioè per marzo quando cominceremo la vaccinazione di massa per tutti, 140\150 punti di somministrazione dei vaccini.

L’obiettivo è di arrivare a vaccinare 4.600.000 cittadini campani. Quando parli di 9.000.000 di vaccini da fare, è chiaro che parli di sforzo organizzativo gigantesco e di una operazione di carattere militare se vogliamo arrivare all’obiettivo. Ma questo è quello che abbiamo deciso di fare se avremo i vaccini quindi dovremo avere entro l’estate di almeno 9.000.000 di dosi di vaccino. Siamo a 135.000 oggi.

Per fare 55-60mila vaccinazioni al giorno serve un piano militare

A noi basta avere semplicemente le dosi di vaccino rapportate alla nostra popolazione. Poi sarà nostra responsabilità darci una organizzazione tale da poter vaccinare tutta la popolazione ma è chiaro che per massimo inizio marzo dobbiamo iniziare a vaccinare tutti. L’obiettivo è fare 55.000\60.000 vaccinazioni al giorno. È uno sforzo gigantesco ma non abbiamo alternative.

E parliamoci chiaro, se non avremo vaccinato tutti saremo sempre su un terreno accidentato, non avremo mai la tranquillità delle attività economiche né per quelle scolastiche né per la ripresa del turismo né di quelle culturali e avremo la continuazione di questo calvario.

Siamo impegnati all’ultimo respiro su questo piano, vaccinare tutti. E’ una guerra come potete immaginare: dobbiamo guardarci le spalle e combattere quando ci troviamo di fronte ad operazione non corrette a danno della Campania.

Sulle scuole abbiamo valutato lo stato dell’epidemia

Per le scuole avevamo obiettivo che vi avevo comunicato qualche giorno fa.

Mentre la valorosa Azzolina continuava a ripetere “noi apriremo tutte le scuole il 7 gennaio” la Regione Campania insieme con la grande maggioranza delle regioni ha preso altra decisione.

E cioè noi apriamo le scuole su una base di una valutazione dello stato dell’epidemia e quindi delle condizioni di sicurezza da garantire, per i ragazzi , per il personale scolastico e per le famiglie, perché cosi si ragiona da persone serie.

Dunque avevamo obiettivo di scavalcare gennaio per verificare che l’epidemia a due o tre settimane dal periodo di feste riprendeva oppure si manteneva in proporzioni controllabili, questo era il motivo.

Non c’era nessuna particolare malvagità quando abbiamo deciso di prenderci il mese di gennaio siamo arrivati fondamentalmente il nostro obiettivo.

Avevamo già previsto le riaperture delle scuole

Al di là di qualche stupidaggine raccontata sulla sentenza del tar, il 25 dovrebbero riaprire le scuole primarie come avevamo previsto. Ovviamente lasciamo sempre un margine alle amministrazioni comunali. Poi questo dice la sentenza del tar, dal primo febbraio cominciamo le attività nelle secondarie inferiori e superiori. Bene era esattamente quello che volevamo ottenere.

Al lavoro per potenziare il trasporto. Consapevoli dei problemi della Dad

Nel frattempo abbiamo lavorato per potenziare il trasporto, e abbiamo una situazione buona poi dobbiamo lavorare sugli orari ma questa è responsabilità anche dei dirigenti scolastici.

Per quanto riguarda i dati sanitari tanto per capire di cosa stiamo parlando, quando fai i ricorsi contro la DAD, chi fa questi ricorsi li fa prescindendo dall’epidemia, come se l’epidemia non esistesse. Ma pensate che non siamo consapevoli dei problemi che si determinano con la DAD? Qualcuno può immaginare questo?

Quello che considero sconcertante e non riuscire a tener presenti i due elementi, la necessità di riprendere attività scolastica che è esigenza vera e la necessità di contemperare questa esigenza con i dati della pandemia. Cioè con la necessità di garantire la sicurezza, o non è un problema questo.

Alcuni dati del contagio nelle scuole

Vi dò solo alcuni dati che riguardano l’Asl Napoli 1 e 2. Nella Napoli 2, scuola paritaria Gargiulo, 1 alunno positivo e 22 fra alunni e docenti isolati. Alla scuola Marconi 1 alunno positivo e 16 fra alunni e docenti isolati.

Quando c’è un ragazzo positivo o un docente positivo in una classe, noi dobbiamo mettere in quarantena tutta la classe e dobbiamo ricostruire la rete dei contatti. Ci sono regioni in Italia che quando hanno un positivo in una classe chiudono tutto l’istituto. Giugliano, quinto circolo, cinque alunni positivi e un docente positivo, 13 alunni isolati e 1 operatore.

Occorre responsabilità quando parliamo di scuola

Quando parliamo di scuola noi partiamo da queste situazioni, che abbiamo il dovere di conoscere e controllare se vogliamo essere persone responsabili.

Napoli 1, centro, nel distretto Chiaia san Ferdinando Posillipo, due studenti positivi della scuola primaria. I contatti stretti dello studente sono 19. I contatti stretti oltre ambito scolastico sono 12. I contatti familiari sono 2.

Distretto Bagnoli\Fuorigrotta, due studenti positivi, contatti scolastici 26 e contatti di famiglia sono 2.

Ora quando parliamo di scuola parliamo di questo: mentre siamo impegnati a fare i tamponi, mentre siamo impegnati a fare vaccinazioni, dobbiamo controllare che nelle scuole non si accendano focolai. Sennò noi non solo non riprendiamo la didattica nelle scuole ma siamo costretti a chiudere tutti gli istituti e non solo una classe. E’ chiaro di cosa parliamo?

La superiori riaprono il 1 febbraio. Utilizzeremo test rapidi su personale

Allora noi abbiamo preso il mese di gennaio. Le scuole superiori di secondo grado le scuole aprono il 1 febbraio, per poter avviare lo screening sul personale scolastico.

Abbiamo raggiunto nei giorni scorsi un accordo coi medici di medicina generale, per fare tamponi antigenici rapidi per verificare se il personale scolastico racchiude positivi o meno.

Abbiamo fatto l’accordo perché altrimenti questi controlli è impossibile farli: o fai i vaccino o questi controlli.

Abbiamo più di 300.000 test rapidi da utilizzare, stiamo organizzandoci coi medici di medicina generale per farli direttamente nelle scuole, stiamo parlando sempre di cose volontarie, non abbiamo possibilità di obbligare ovviamente il personale di fare il test presso i distretti, questo è il lavoro che stiamo facendo.

Seguiremo evoluzione e vi terremo informati sulla scuola

Vi terremo informati ovviamente sulla evoluzione di questa attività nei prossimi giorni ma mi pare opportuno richiamare questo tema della scuola perché ogni volta, ricorso al TAR contro la DaD come se qualcuno si divertisse a tenere le bambine e i bambini a casa e come se non fossimo obbligatati tutti quanti a fare i conti con una esigenza evitare che si accendano focolai per infezione nelle scuole, perché se poi questo succede gli alunni diventato il principale vettore di trasmissione del contagio nelle famiglie e quindi nelle comunità, anche quando sono portatori sani.

Il treno rock per i pendolari

Qualche notizia più leggera: stiamo lavorando su altri campi ovviamente. E’ entrato in funzione un nuovo treno rock di Trenitalia per i pendolari, mi è arrivato un comunicato di associazione pendolari Sannio – Terra di lavoro che ci ringraziano perché entra in funzione questo treno sulla tratta Napoli-Caserta-Roma.

Proseguiremo con altro treno nuovo, cioè va avanti il lavoro che ci siamo impegnati a fare per ammodernare tutto il sistema di trasporto su ferro e su gomma per i pendolari.

Su Procida capitale della cultura

Nel frattempo abbiamo avuto notizie belle e iniziative interessanti. Quella bella è il riconoscimento per Procida come capitale della cultura del nostro paese nel 2022. Questo deve diventare motivo di promozione non solo per Procida ma anche per tutto il nostro territorio a cominciare da Ischia, Pozzuoli, Campi flegrei, dalle tante incomparabili bellezze da promuovere e dobbiamo fare in modo che diventi motivo di promozione turistica.

Ripartiti i lavori del policlinico di Caserta

Sono ripartiti i lavori per il policlinico di Caserta, uno dei più grandi cantieri dell’Italia meridionale, abbiamo inaugurato sabato scorso questo cantiere che riapre con il rettore della Vanvitelli e abbiamo riconfermato l’impegno della regione Campania per altri 50 milioni di euro per le attrezzature e le tecnologie. Partono lunedì i lavori per nuove reti fognarie a Nocera Inferiore.

Musei campani aperti gratis fino a fine mese

Parlavamo prima di Procida capitale della cultura. Abbiamo deciso per l’apertura dei luoghi d’arte del polo museale della Campania e di avere ingressi gratuiti fino alla fine del mese per incentivare la visita a questi luoghi.

Visite gratuite per tutto il mese alla Certosa e al museo di san Martino, Museo archeologico dell’antica Capua, museo archeologico di Pontecagnano, Mav di portici. La cultura è vita.

Tasso positivi ancora all’8 per cento, dobbiamo scendere al 5

Non abbiamo ancora la situazione del tutto tranquilla, sui dati di ieri e di stamattina abbiamo un tasso di positivi che oscilla fra il 7 e l’8% delle persone a cui facciamo i tamponi. Stamattina su 14.000 tamponi, un 8% positivi. Più o meno la stessa situazione nei tamponi dei laboratori privati. Per avere una tranquillità dobbiamo scendere al 5% di positivi.

Quando abbiamo ancora mille\milleduecento positivi al giorno vuole dire che dobbiamo stare attenti e che stiamo camminando sul filo del rasoio.

La Campania in zona gialla nonostante sciacallaggio mediatico

La Campania è in zona gialla: non si sarebbe detto, pensando alle tante, troppe campagne di sciacallaggio mediatico di questi mesi. Sulla base di quelle trasmissioni doveva essere il Bangladesh, è zona gialla, fra le regioni virtuose.

Come sempre dico ai nostri concittadini, nessun compiacimento, chissenefrega della zona gialla, noi dobbiamo stare più attenti degli altri perché ripeto abbiamo ogni giorno 900\1000\1200 positivi quindi nessun rilassamento fino a completamento della campagna di vaccinazione.

Dobbiamo essere intelligenti e responsabili, cogliamo l’elemento positivo di essere in zona gialla ma non per rilassarci ma per avere tutte le forme di prudenza necessarie per non tornare ad essere zona a rischio, non ci vuole niente, cerchiamo di non fare i fenomeni e rispettiamo le regole di base della prevenzione.

Un saluto a Sepe che domenica celebra l’ultima messa

Voglio rivolgere un saluto affettuoso al cardinale Sepe, che domenica prossima celebra messa, l’ultima da cardinale di Napoli e prima che martedì 2 faccia il suo ingresso come nuovo arcivescovo di Napoli monsignor Battaglia a cui auguriamo ovviamente buon lavoro per i prossimi anni. Ci tenevo a rivolgere un saluto affettuoso a nome mio e di tutti i cittadini della nostra regione al cardinale Sepe per la sua attività pastorale e impegno civile di questi anni e gli faccio i migliori auguri per un futuro di serenità.

Campania tra le migliori regioni per la presenza in terapia intensiva

Siamo fra le regioni migliori per le presenze in Terapia Intensiva: siamo quasi sempre sotto i 100 posti occupati rispetto ai 640 disponibili, buona tenuta per i ricoveri ospedalieri.

Questi dati ci devono dare serenità ma devono ricordarci sempre il dovere della prudenza e prevenzione, l’uso della mascherina sempre, il lavaggio delle mani sempre, evitare assembramenti.

Se saremo semplicemente prudenti vedrete che imboccheremo la strada d’uscita da questa epidemia.

Un saluto cordiale a tutti quanti voi e alle vostre famiglie.

