3 Febbraio 2020

Ha il volto blu, come tutti i murales della brava Leticia Mandragora, questa Sophia Loren comparsa a Gragnano e voluta dal gruppo Gragnano Hub così come un paio d’anni fa il murale di Totò a via nuova san Leone.

Sophia, bella come non mai, è stata realizzata a via Quarantola, dove sono presenti alcune scuole di Gragnano.

La capitale della pasta si arricchisce dunque di un’altra opera di street art, al fine della valorizzazione attraverso il marketing territoriale.

«E’ frutto di sacrificio ed impegno da parte dell’intero gruppo di G-Hub – ha raccontato il presidente dell’associazione Edgardo Esposito – Il nostro sogno è rendere la città un museo artistico urbano. In questi anni con diverse manifestazioni stiamo portando avanti il frutto di intere serate di studio e confronti.

Il nostro obiettivo è dare un’identità territoriale forte che abbracci l’enogastronomia locale, e chi meglio di Sophia Loren e Toto possono rappresentare tutto questo?».

Del resto, e lo hanno ricordato anche in questi giorni, Sophia ha sempre amato dire che «Tutto quello che vedete lo devo agli spaghetti».

E questo bellissimo lavoro della Mandragora avvicina di più Gragnano all’obiettivo di diventare Capitale dell’Enogastronomia.

(La foto in alto è tratta dalla pagina web Gragnano Storia Futura, il primo piano è della pagina Gragnano Hub).

