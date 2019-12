Arte | 16 Dicembre 2019

Eleonora Pimentel Fonseca è il nuovo meraviglioso progetto dell’artista spagnola Leticia Mandragora ai Quartieri Spagnoli.

L’eroina della Rivoluzione Napoletana del 1799 sta prendendo forma sulle mura di una struttura che resterà in disuso ancora per diverso tempo. Per sensibilizzare le istituzioni e restituire questo spazio al quartiere.

Foto di Mariano Cardone

Portoghese di nascita e napoletana di adozione, Eleonora Pimentel, da acclamata poetessa e bibliotecaria della corte borbonica, erede del riformismo culturale del Genovesi e del Filangieri, aderì alla causa rivoluzionaria di fine secolo, assumendosi un impegno civile nuovo per una donna del suo tempo. Nominata compilatrice del Monitore Napoletano, organo di stampa del Governo Provvisorio del 1799, con la restaurazione borbonica pagò con la vita l’impegno profuso nella divulgazione delle idee libertarie.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il