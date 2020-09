Arte | 14 Settembre 2020

Sarà un murales di Jorit a suggellare, ove mai ce ne fosse bisogno, il legame indissolubile tra Nino D’Angelo e San Pietro a Patierno, il quartiere della periferia a Nord di Napoli in cui il cantante è nato.

Qui infatti, sulla facciata di un edificio di quattro piani vicinissimo alla strada in cui il cantautore ha abitato con la sua famiglia e mosso i primi passi nel mondo della musica, verrà realizzato un dipinto di dodici metri raffigurante in versione iperrealista il volto dell’artista.

È questo l’omaggio che il quartiere a Nord di Napoli intende tributare a D’Angelo il quale non solo non ha mai nascosto le sue origini ma le ha sempre dichiarate con fierezza, portando ovunque nel mondo, assieme alla sua musica, anche il nome di San Pietro a Patierno.

A firmare e realizzare l’opera, i cui lavori hanno preso il via oggi, lo street artist italo-olandese Jorit.

“Il legame con il quartiere di origine e l’orgoglio mai nascosto di appartenere a una comunità spesso dimenticata e bistrattata dalle istituzioni ma storicamente laboriosa, operaia e artigiana, è uno degli aspetti che ho sempre apprezzato di più del percorso artistico di Nino D’Angelo – afferma Jorit -. Per questo, quando mi è stata prospettata l’idea di un murales raffigurante il suo volto a San Pietro a Patierno ho accettato con entusiasmo. D’Angelo è un’icona, un simbolo della cultura popolare di Napoli, ed è bello che un’opera di street art con il suo volto possa contribuire in qualche modo a riqualificare il contesto urbano del quartiere in cui è nato”.

“La gente di San Pietro a Patierno mi ha sempre mostrato grande affetto – spiega Nino D’Angelo – e questo regalo che mi ha fatto ne è la conferma. Ringrazio tutte le persone del quartiere per una sorpresa bellissima che mi ha anche emozionato e che suggella per sempre il mio rapporto con questa parte di Napoli dove ho iniziato la mia carriera. E ringrazio anche Jorit che ho sempre ammirato per la sua arte e la sua originalità: è un onore per me essere ‘rappresentato’ da lui”.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il