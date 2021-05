Il Napoli annienta lo Spezia, continua la corsa Champions

Sport | 8 Maggio 2021

Dopo il mezzo passo falso con il Cagliari, il Napoli compie egregiamente il suo dovere, annientando lo Spezia con un poderoso 1-4. Continua quindi, in attesa del big match Juventus -Milan, la rincorsa al treno Champions League, obiettivo imprescindibile per il club partenopeo.

La partita

Le ombre dello scontro d’andata svaniscono quasi subito e il Napoli, già dai primi minuti, mostra una reattività maggiore. Dopo un primo spunto, all’undicesimo minuto, non concretizzato, da parte di Osimhen, la squadra azzurra bombarda letteralmente l’area avversaria.

Proprio nel segno dell’attaccante nigeriano si sviluppano le azioni che portano ai 3 goal del primo tempo, complice nella botta riavvicinata in porta di Zielinski (assist di Di Lorenzo) al quindicesimo minuto e protagonista indiscusso di una poderosa doppietta, prima al ventitreesimo minuto su assist di Zielinski e poi al quarantaquattresimo, su schema da punizione di Insigne.

Nel secondo tempo, nonostante alcune disattenzioni difensive e il goal, al sessantaquattresimo, di Piccoli, la squadra di Gattuso regge il ritmo della gara e, con assist dell’insuperabile Osimhen, chiude definitivamente i giochi con Lozano al settantanovesimo minuto.

Segnali incoraggianti da parte dei ragazzi che, in attesa degli altri risultati e con altre 3 gare da giocare, sono in piena lotta per un posto in Champions League, totalmente artefici del proprio destino.

Antonio Barnabà

