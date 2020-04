Sanità | 7 Aprile 2020

Per giorni siamo stati in attesa del picco delle curve, si è discusso di andamenti, grafici e persino di esponenziali e polinomiali. Qualcuno ha parlato di algoritmi, altri di statistica. Per fare chiarezza e mostrare l’andamento delle curve che vengono proposte tutti i giorni si può provare a semplificare al massimo: non più l’andamento giornaliero (siamo al giorno 42 da quando il Dipartimento della protezione civile ha iniziato a pubblicare tabelle e grafici) ma un grafico che riporta la media settimana per settimana degli incrementi giornalieri dei valori principali presenti nelle tabelle. Tutto si riduce a sei punti.

Il picco potrebbe essere stato già raggiunto

A livello nazionale, appare subito evidente il cauto ottimismo mostrato durante la conferenza stampa riguardante i ricoveri in terapia intensiva: il picco è stato alla settimana 4 ed al momento c’è un decremento del numero delle persone ricoverate. Anche per quanto riguarda gli attualmente positivi (ovvero la somma delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare) il picco è stato alla quarta settimana a partire dal 25 febbraio ed ora siamo nella parte in discesa della curva a campana. Per quanto riguarda il totale dei deceduti, la speranza è che il picco sia stato raggiunto durante la quinta settimana, così come sembra, guardando i grafici attuali, che il picco dei casi totali registrati (ovvero la somma degli attualmente positivi al numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sia stato raggiunto nella quinta settimana.

La situazione in Campania

Per quanto riguarda la Campania, il picco degli attualmente positivi e dei casi totali non è stato ancora superato, anche se l’andamento dei casi segnalati dalla Regione Campania negli ultimi giorni (151-132-108-90) fa sperare che sia stato raggiunto proprio negli ultimi sette giorni e che la fase di discesa stia iniziando anche per la nostra regione. Anche in Campania sembra che il picco di ricoveri in terapia intensiva sia stato ampiamente superato, con diminuzione del numero di persone ricoverate, mentre per l’andamento dei decessi conviene aspettare i prossimi dati, anche se l’andamento della curva è sicuramente meno impressionante rispetto alle settimane passate.

