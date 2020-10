Torna in piazza, sotto la sede della Regione Campania a Santa Lucia, il mondo della scuola.

Gli organizzatori di quello che diventerà un presidio permanente spiegano:

“Anche domani mattina saremo sotto gli uffici della Regione, a via Santa Lucia, a partire dalle 10.00 a dire che la scuola deve riaprire, che la Didattica a distanza NON È SCUOLA. Che mai come in questo momento la scuola deve riaffermare il suo ruolo sociale, essere vicina ai bambini e alle bambine e agli adolescenti che in questa situazione di emergenza sono tutti portatori di bisogni educativi speciali. Perchè siamo tutti diversamente colpiti da quello che sta succedendo e la scuola non deve lasciare indietro nessuno. A riaffermare che la relazione educativa è innanzitutto relazione di cura. Ci incontreremo sotto la Regione a manifestare ancora una volta il nostro dissenso, astenendoci dalla Didattica a distanza, insieme ai nostri figli e alle nostre figlie, in piena responsabilità, PRESENTI ai nostri doveri e ai nostri diritti e a chiedere alla scuola di assumersi la sua responsabilità. Riaprire le scuole è una priorità sociale”.

L’appuntamento è a partire dalle 10 sotto la sede della Regione Campania a via Santa Lucia.

