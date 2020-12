Identità | 14 Dicembre 2020

Il 16 dicembre, all’interno della Reale Cappella del Tesoro ubicata nella navata destra del Duomo di Napoli, nell’ambito di un rituale profondamente intimo, dovrebbe ripetersi il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. E’ la festa del Patrocinio del Santo.

Delle tre date dell’anno in cui avviene il “miracolo” più atteso dal popolo napoletano (le altre due sono il 19 settembre e il sabato che precede la prima domenica di maggio) questa è sicuramente la meno nota. Eppure, è pregna di un potentissimo valore simbolico poiché – da ben quattro secoli – celebra una ricorrenza molto importante nella storia della città. Per ovvi motivi non ci sono fotografie di tale evento che, tuttavia, è magnificamente raffigurato in una celebre tela di Micco Spadaro.

Poco prima dell’alba del 16 dicembre 1631 la città di Napoli fu rovesciata sottosopra da un boato terrificante e ultraterreno; uomini, donne e bambini si riversarono nelle strade e nelle piazze, scaraventati dal proprio letto da un rigurgito infernale capace di scuotere le viscere della terra e risvegliare antichi e funesti presagi. La folla straripante e sgomenta fu trafitta da un occhio ciclopico e fiammeggiante che si ravvivava sulla città assopita, ‘a Muntagna, con il suo profilo mutilato e inquieto, zampillava torrido sangue, scagliando nel cielo gelido di dicembre una colonna di ceneri e pomici che ammantarono in breve tempo l’intero golfo.

Già dalle prime ore di quel terribile giorno i cittadini che vivevano alle pendici del Vesuvio si mossero in processione per raggiungere le porte di Napoli, curvati dal terrore e dalla zavorra dei resoconti sulla devastazione che aveva atterrito le campagne e i paesi abbarbicati sui declivi del Vesuvio. La capitale e l’intero golfo erano ricoperti di cenere, il boato dell’esplosione squarció il cielo al punto che fu percepito in Puglia, in Abruzzo, in Calabria e finanche in Umbria e nelle Marche, mentre la nube di ceneri fu trasportata dai venti in buona parte del Mediterraneo raggiungendo anche la città di Costantinopoli, che si narra sia stata completamente oscurata da una immensa nube accorsa da occidente nel dicembre del 1631.

Come se non bastasse, il vapore acqueo immesso nell’atmosfera dall’eruzione provocò nel giorno seguente piogge torrenziali, generando colate di fango e alluvioni che contribuirono ad alimentare il panico che oramai avvolgeva l’intero golfo, un panico che sfociò nel delirio quando la lingua vermiglia e crepitante della lava volse la sua avanzata in direzione della città. Il popolo delirante e ubriaco di zolfo si riversò dunque al Duomo e a Palazzo, supplicando che si facesse finalmente intervenire san Gennaro. A Napoli ne erano convinti, l’intercessione di faccia n’giallute avrebbe arrestato l’incedere strisciante della lava e salvato la città dalla distruzione. Fu allora che il viceré, luogotenente e capitano del regno di Napoli Manuel de Guzman Zunica y Fonseca si convinse a sollecitare il cardinale Buoncompagni: il popolo chiedeva il miracolo!

San Gennaro fu scortato dalla città intera: una colonna supplichevole e febbricitante di chierici, alabardieri, monaci, lazzari e nobili accompagnarono la processione lungo le vie della città ardente. Fonti storiche narrano che il santo apparve in testa alla processione benedicendo una folla in festa che con rinnovato vigore si diresse incontro alla Montagna, raccogliendo lazzari dai vicoli, gonfiandosi a dismisura in piazza Mercato, grembo materno per uno scugnizzo dall’animo ribelle di appena 11 anni che di lì a poco avrebbe cagionato notti insonni al sistema monarchico dell’intera Europa. Il cordone giunse dunque al Ponte dei Granili, appena fuori le mura della città, e il cardinale Buoncompagni, sostenuto dalla litania incessante del popolo, dei chierici e dei nobili, rivolse le ampolle con il sangue raggrumato del santo verso la testa fumante della colata, sfidando il torrente di lava e l’ira del Vesuvio con la forza della suggestione.

Quello che avvenne dopo è storia: la lingua di fuoco sciolse il sangue di San Gennaro e il sangue di San Gennaro raggelò le volute di fiamme e magma coagulando l’impeto funesto di quel torrente infuocato. Da quel giorno, da quel 16 dicembre del 1631, il popolo diviene eterno debitore del santo e attende con trepidazione l’avvento del miracolo. Una tradizione secolare che lega le vicende mistiche di una città senza tempo e le “indomite” forze della natura.

Mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 09:00 in diretta Facebook su @cappelladisangennaro in occasione della festività del Santo Patrono la cerimonia “a distanza” dl Miracolo di San Gennaro con il racconto di Paolo Jorio, direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro.

Mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 09:00 in diretta Facebook e sul sito www.cappellasangennaro.it #miracoloadistanza

