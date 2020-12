La Caritas Diocesana di Aversa da 7 anni accoglie coloro che cercano un luogo che meriti di essere chiamato “casa”. Uno spazio familiare dove trovare un tetto che non abbia il cattivo odoro del cartone umido e un letto decisamente più comodo e morbido dell’asfalto.

Con questo desiderio nasce e si caratterizza la casa di accoglienza “Gratis Accepistis”. La struttura, al civico 54 in via San Nicola ad Aversa, offre venticinque posti letto e spazi comuni nei quali donne e uomini, senza fissa dimora, affrontano la sfida di un riscatto possibile.

Chi conosce la Caritas, sa bene quanto il lavoro degli operatori e volontari sia caratterizzato dall’esigenza di supportare gli ospiti della casa

affinché possano separarsi da un vissuto di stenti e precarietà, che, grazie ai percorsi proposti, per molti si trasforma davvero in un lontano ricordo.

Eppure, nonostante il lavoro quotidiano sia già faticoso e comporti un notevole dispendio di energie e risorse, per la Caritas questo non è ancora abbastanza.

L’obiettivo da raggiungere resta sempre quello di reintegrare pienamente le persone meno abbienti nella società. Un passaggio che può avvenire solo attraverso l’educazione all’autonomia e l’inserimento lavorativo.

Sono queste le motivazione che hanno spinto l’ente diocesano a ideare la creazione di un brand “made in Caritas”. Nasce, così, “Gioia”

un marchio che non solo vuole offrire un impulso autentico allo spirito di solidarietà, ma anche una spinta all’apprezzamento di un sentimento che si raddoppia se condiviso: la Gioia.

Gioia, per “vestire il bene”

Il progetto «Spendersi per la solidarietà con Gioia» prevede due finalità, pratiche e morali: la prima consiste nell’offrire a tutti gli ospiti della casa un’opportunità lavorativa che gratifichi, soddisfi e valorizzi il loro operato; la seconda riguarda la sensibilizzazione del territorio alla solidarietà e l’educazione alla partecipazione di iniziative di volontariato.

Con la realizzazione e la vendita di pratiche T-Shirt realizzate interamente dagli ospiti della «Gratis accepistis», come ci raccontano gli operatori della Caritas “la sartoria solidale si propone come mezzo di riscatto per i più deboli, conferendo dignità a chi l’ha persa o forse mai avuta. Per questo motivo indossare una T-shirt “sorridente” significa non solo coltivare la positività ma anche rendere protagonisti coloro che hanno vissuto sempre dietro le quinte di un mondo che finalmente restituisce loro visibilità“.

A tale scopo la sartoria solidale, sorta in appositi locali all’interno della struttura diocesana, da un lato lavora tessuti per la realizzazione di capi versatili, pratici e adatti a tutte le età, dall’altro intreccia fili di storie diverse di cui tutti coloro che si mostrano interessati possono contribuire alla creazione di questa complessa e meravigliosa trama.

Sin dai tempi antichi, infatti, la moda come la musica è stata uno dei mezzi più efficaci di unione e condivisione e il sorriso Gioioso del brand si presenta a tutti come linea che non separa, bensì unisce, consolida e ispira grandi e piccoli.









Capi d’abbigliamento “made with love”

Fatti con amore. È questo il marchio di garanzia che accompagna i capi d’abbigliamento proposti dagli ospiti della “Gratis Accepistis”. Maglieria e diversi accessori prodotti dagli ultimi che rappresentano il desiderio della Caritas di aprirsi al territorio e allargare l’orizzonte dell’inclusione sociale.

L’idea del marchio nasce molto tempo fa, prima che l’emergenza sanitaria rendesse ancor più necessario mettersi all’opera per sostenere le sempre più numerose persone finite nel baratro della povertà.

Un progetto che supera di gran lunga il concetto di assistenzialismo sociale e indica un percorso di crescita e sviluppo della persona che va ben oltre la semplice consegna di beni di prima necessità.

Lo store “Gioia”, che oggi sarà inaugurato in piazza Vittorio Emanuele III, 21 ad Aversa, sarà allora un segno per tutti coloro che desiderano operare nel sociale.

Esistono, infatti, diversi modi per darsi da fare in questo contesto, ma la migliore risposta alla povertà, sembra voler raccontare la Caritas con questa iniziativa, è quella di affiancare le persone, sporcarsi le mani con le loro storie, spesso drammatiche, e accompagnarle nella realizzazione di un futuro del quale solo loro possono esserne artefici e protagonisti.

Rocco Pezzullo

