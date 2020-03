Attualità | 13 Marzo 2020

C’è urgenza di sangue in queste ore. A Napoli per donarlo ecco i numeri delle prenotazioni (è importante prenotare per evitare assemblamenti e caos negli ospedali già provati). Ecco i numeri utili: Centro prenotazioni Pausylipon: 08119022033 AORN Colli Aminei Monaldi n.verde 800887086

A Napoli esiste un detto: “accocchia’ ‘o mare co’ ‘a cocciolella”, ossia pretendere di svuotare il mare con una piccola conchiglia. È il caso di quel messaggio audio che ancora viene condiviso tra le chat, che invita a elaborare pozioni magiche fatte in casa per curare, è il caso di dirlo, un cancro con l’ aspirina. Pazzesco…

Tra le decine di audiomessaggi allarmistici che girano in questo giorni, la maggior parte, se non praticamente quasi tutti, si è appurato essere fasulli.

Ormai non li ascolta quasi più nessuno, ma c’è ancora qualcuno che ci casca. Per fortuna, la gente sta imparando, e io stesso non gli do più retta, li ascolto semmai per farmi una risata. Ma me ne è stato inviato uno, stamattina, a cui non ho potuto fare a meno di credere ciecamente anche perché lo stesso allarme lo ha lanciato il capo della protezione civile Angelo Borrelli ieri in conferenza stampa: manca sangue in tutti gli ospedali d’Italia.

Nel caso dell’audio si trattava di una donna che, lasciando intendere di essere infermiera al Pausylipon, spiegava che il momento difficile, per mancanza di donatori abituali, ha provocato una carenza di sangue e piastrine: la voce invitava a spargere la voce e l’audio stesso, con l’intento di far arrivare ovunque l’accorato invito a recarsi in loco per donazioni ematiche.

Personalmente, sono molto suscettibile a certe “provocazioni”; avete presente quella sorta di febbre emotiva che vi fa agire di impulso, senza porvi il dubbio che ciò che ti sei prefissato sia da ponderare bene oppure no? Ecco, è ciò che mi ha preso, una smania a non poter starmene con le mani in mano, e così, dopo aver condiviso l’audio tra alcuni contatti e gruppi, mi sono preparato per raggiungere via Posillipo e donare il sangue, ritenendo che i bimbi, soprattutto quelli oncologici, meritano un occhio e un’attenzione speciale, più che mai ora.

Inforcato lo scooter, ho puntato la prua verso il mare, e ho preso il largo attraverso la metropoli, spiando le pattuglie che trovavo lungo il tragitto. Ma succede sempre che, se il tuo cuore è illuminato da quel calore speciale che si chiama Amore, nessun intoppo ti può fermare, e anzi diventi quasi invisibile, o forse solo talmente positivo, che la famosa “legge dell’attrazione” ti apre il cammino come fossi una stella nella notte buia.

Attraverso la discesa che dai Cavalli di Bronzo porta verso il Molosiglio, ho raggiunto la Galleria della Vittoria e l’ho attraversata, tra le scarse auto in circolazione e qualche altro centauro in transito.

La Riviera di Chiaia mi ha ricordato quelle immagini antiche, quei dagherrotipi che mostravano una strada con poche carrozze in circolazione, cosa a cui qui non siamo più abituati.

Solo che invece di essere carrozze erano auto, e il bianco e nero era sostituito dal colore, come una guache dei giorni nostri, realizzata dalle tinte della paura per il virus e delineata dal pennello del decreto parlamentare.

A volte, qualche centauro azzardava una manovra pericolosa o si immetteva scriteriatamente nel rado flusso del traffico, ma non era il momento per stare lì a polemizzare, avevo una missione da compiere.

Risalgo via Posillipo, e il cielo nuvoloso sovrasta una via con poche persone in giro. Procedo, e superata piazza San Luigi quanto mai deserta, arrivo all’ingresso del nosocomio destinato ai più piccoli, dove mi destreggio fra due auto ferme alla sbarra sollevata, risoluto a salire la rampa che porta alla struttura ospedaliera …

Ma il custode al cancello mi blocca a voce stentorea con un semplice: “Prego …?” Gli spiego che sono lì per donare, e mi risponde: “Tutto pieno, per oggi non se ne parla”, cosa che ribadisce agli automobilisti in fila e a qualcuno giunto a piedi fin là per il mio medesimo motivo: per poter accedere alla lista conviene telefonare, così da non rischiare viaggi a vuoto.

Di sicuro, penso, sarà così ovunque, anche al Cotugno che pure aveva lanciato un appello in merito, e al Policlinico e a tutti gli ospedali sarà la stessa cosa, file di donatori generosi pronti alla chiamata del cuore … E allora, più felice che mai, giro il mezzo per tornare a casa, ma quella luce interiore è ora diventata un faro, una gioia immensa mi sovrasta e mi avvolge, e leggero come se guidassi un aereo, rifletto su tutta questa vicenda.

Io vivo in una Città meravigliosa, una Città con un cuore grosso così, una Città sempre caotica e costantemente nevrotica, dove normalmente le contraddizioni sono palesi come la bellezza del suo territorio; ma in situazioni come quella che stiamo attraversando, la coscienza e la coesione si fondono, e la popolazione diventa unita come ai tempi della guerra, quando riuscimmo a scacciare il nemico in abbondante anticipo rispetto al resto d’Italia impugnando le sole armi del coraggio e della disperazione, ma legate fuse dalla grande forza dell’amore, perché questa terra è nostra, e nessuno ce la porterà via, e nonostante tutto ci piace così com’è!

Ed oggi che il nemico è invisibile e subdolo, il popolo di Napoli si unisce, risvegliando il suo orgoglio e la sua volontà di reagire, e si chiude in casa per abbattere il mostro nell’unico modo possibile: non facendosi trovare all’appuntamento, scacciando la morte e puntando alla vita, onorando e rispettando l’impegno di medici e infermieri impegnati sul campo, col pensiero e la speranza a quella cura che sta sortendi i risultati sperati e che ci rende esempio di capacità nella lotta contro il virus oggi come lo fummo contro i tedeschi allora! Ora le strade che attraverso in scooter sembrano ancora più belle nella loro disabitata nudità, apparentemente spopolate ma vive dietro le finestre, nelle case di chi spera e prega che tutto questo serva a qualcosa, nell’attesa che il nemico si allontani impotente e sconfitto per sempre: ma per questo occorre pazienza e l’impegno di tutti a non farsi trovare in giro, e ogni cuore aspetta trepidante la luce dell’alba, pochi giorni di morte per resuscitare a vita nuova, e guarda caso proprio in corrispondenza della Festa di Pasqua!

Riattraversando Via Posillipo, quasi di fronte a Palazzo Donn’Anna, vedo un lenzuolo appeso a una finestra, proprio accanto all’ingresso per il Lido delle Monache: un lenzuolo bianco con una scritta nera, dei cuori rossi e un arcobaleno di colori. Un segno e una promessa: ora ne sono definitivamente certo, “andrà tutto bene”!

Sergio Valentino

