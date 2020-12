Identità | 2 Dicembre 2020

Il mio MARADONA è nato nella pineta della piazzetta di Ischia Porto, in una splendida, calda e stellata serata d’estate.

Era il 30 giugno 1984.

Avrei compiuto di li’ a poco 16 anni e TU Diego, ne avevi 24.

Nell’attimo in cui il presentatore della sfilata di moda che si teneva nella pineta, ha fermato lo spettacolo, ha preso il microfono ed ha urlato:

“ E’ UFFICIALE, IL NAPOLI HA PRESO MARADONA”, in quel preciso istante, avvolta dalle urla di gioia del pubblico presente, ho avvertito dentro di me un tumulto, una eccitazione incontenibile, ed ho capito subito che eri venuto nella mia vita ed era nato con te, attorcigliato e legato indissolubilmente, un amore speciale che mi avrebbe accompagnato e deliziato per tutta la vita.

Avevo già visto tante partite allo stadio, innamorata del Napoli sin da piccola, già dall’epoca di Ruud Krol andavo al San Paolo con mio padre e mio fratello, ma dal tuo arrivo non ne ho mai più persa nessuna, sino all’ultima, incinta della mia prima figlia, che oggi ha quasi 30 anni.

Nulla è stato più lo stesso da quando sei arrivato Diego.

Andavo a scuola e riempivo i miei diari delle tue foto, studiavo ma scrivevo sulle cornici delle pagine il tuo nome, segnavo i compiti scolastici nei primi righi del diario e a seguire la classifica dei marcatori, scrivevo i voti presi al compito in classe e subito dopo la classifica della serie A, uscivo con gli amici, mi innamoravo, andavo a ballare, mi vestivo e mi truccavo, ma scadenzavo e condivo la vita nell’attesa di poter venire a vederti giocare e quelle domeniche erano per me sacre, uniche ed imperdibili.

Allo stadio andavo non meno di due ore prima del fischio d’inizio, per assaporare tutto, per viverti appieno e per respirare l’atmosfera colorata d’azzurro, mi piaceva fare la fila fuori allo stadio, ascoltare la musica che mandavano dagli altoparlanti, urlare i cori, attendere che sciogliessero gli striscioni e poi erano tanti gli amici da salutare, tanti i caffe’ Borghetti sorseggiati aspettandoti, i panini mangiati seduta sulle scale, non potevo perdermi nulla, neppure un attimo.

Quando vedevo spuntare la tua testa piena di ricci dalla scalinata degli spogliatoi, non appena ti vedevo correre in campo, dare un bacio in testa a Carmando come tuo solito rito, sgambettare felice sul prato verde tra la folla in delirio, io scoppiavo a piangere, sempre e piangevo ad ogni tuo gol, scendevano lacrime ad ogni tua magia e amavo quelle lacrime, perche’ erano composte da acqua ed emozioni, da pura passione liquida e mi venivano giù senza poterle fermare, come un fiume in piena senza dighe.

Ero lì quel 3 novembre 1985, sotto una pioggia incessante ed al gelo, sotto l’ombrello col mio adorato papà, quando tu compisti il miracolo che una città ti chiedeva da tempo, battesti l’odiata Juventus con la magistrale punizione a due in area, quella che Tacconi neanche vide partire e mandasti in delirio me ed il popolo napoletano.

Ero lì quel magico 10 maggio del 1987, al primo scudetto assegnato al Napoli della storia calcistica, quando lo stadio non aveva differenze di colore col cielo e non esisteva nessuno che non sventolasse bandiere e nessuno che non avesse una tromba da suonare. La prima immensa gioia che grazie a te, noi napoletani abbiamo avuto, festeggiamenti folli che durarono giorni, mi sono trovata a mangiare pasta e fagioli tra i vicoli dei quartieri spagnoli dove il cibo era sfornato per tutti ininterrottamente, mi ritrovai a brindare in una casa di sconosciuti a Mergellina, a salire su un auto decappottata di non so chi e percorrere una via Caracciolo che era un tripudio di bandiere e a camminare l’intera notte sino alle prime luci del mattino.

Ed ero a Stoccarda quando vincemmo la coppa Uefa, un volo charter da Napoli mi permise di trascorrere un pomeriggio in giro per una città austera che era diventata la succursale partenopea, e mi fece assistere ad una partita indimenticabile, conclusasi tral’altro con i tedeschi che si alzarono in piedi e ci applaudirono!

Che soddisfazione tornare a casa portando un premio europeo, un altro trofeo da sistemare nella bacheca dei sogni realizzati.

Poi arrivò il momento del nostro incontro, nel gennaio del 1989. Tu non lo sai, ma quando seppi di far parte degli invitati di una festa in tuo onore allo Stereo Club, il locale che fu aperto come prima discoteca a Napoli da mio padre negli anni ‘60 ed allora era il ristornate di mio zio Walter, molto chic e in voga, non stavo nella pelle. Dal tuo arrivo al locale, sino alla tua uscita di scena, non ti ho mai tolto gli occhi di dosso. Eri lì, a pochissimi centimetri da me, ti ho osservato mentre mangiavi, parlare con le tante persone che ti circondavano, ridere di gusto, ti ho ammirato quando, poggiato al pianoforte hai iniziato anche a cantare, sino all’arrivo dell’enorme torta a forma di campo di calcio che hai tagliato mimando la traiettoria della punizione contro la Juve in area.

Tu il mio idolo, piccolo solo di statura, ma immenso d’animo, che non si è mai tirato indietro alle richieste di foto ed autografi, e quando è venuto il mio turno, mi hai sorriso e mi hai chiesto il nome, mi hai abbracciato cingendomi il fianco al momento della foto e mi hai scritto un autografo con dedica “ A SIMONA CON UN BACIO”. Ti ero stata così vicina, ti avevo parlato, toccato, respirato, mi sentivo la ventunenne piu’ fortunata del mondo.

Ad aprile del 1990 mi sono sposata, non chiedermi come sia possibile che una tifosissima come me non abbia calcolato la possibilità di vincere il secondo scudetto durante il viaggio di nozze, non chiedermelo, perché è successo. Resterà nella storia della mia vita, la telefonata fatta dalle Maldive alle 22.15 locali, solo per sapere se il Napoli era riuscito a vincere in casa contro la Lazio.

E i salti di gioia, le urla pazzesche, mie e di mio marito, alla reception davanti agli occhi increduli dei maldiviani e ad altri ospiti del villaggio, che ci avranno presi per pazzi. Una gioia immensa, vissuta per una volta a distanza, ma l’importante era averla avuta.

Ai mondiali di quel decennio, ho sempre tifato Argentina, perché tu eri un napoletano traslato in un’altra maglia, e per me TU eri TU sempre, non riuscivo ad esserti avversa, non mi era possibile, mi veniva spontaneo, naturale tifare solo per te e non mi sono mai sforzata di fare diversamente.

Quando sei andato via da Napoli, ho sofferto, tanto, ma ho seguito sempre, a distanza, le tue disavventure personali e di salute, guardavo tutte le trasmissioni dove andavi ospite e sono venuta all’addio al calcio di Ciro Ferrara, per riprovare la gioia e le emozioni che mi hai sempre trasmesso, per rivedere te. Ora mi hanno detto che sei morto.

TU ? morto ?

Come puoi essere morto se vivi ?

Come puoi essere morto se mi sgorgano giu’ le stesse calde lacrime di trenta anni fa?

Che significa che sei andato via, se ti sento dentro, tuonante?

Hai rappresentato per me e per chi ti ha amato e seguito e capito e apprezzato e vissuto, una fetta di vita, momenti di gioia, adrenalina, emozioni che corrispondono alla parte piu’ profonda della nostra anima.

Hai condito la mia vita per tanti anni, mi bastava rivedere un gol in tv, un’immagine di repertorio, sentire una canzone, rievocare un coro, per riaccendere immediatamente, come un flash, le emozioni assopite dentro.

Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda ed io ho uno scrigno zeppo di tuoi ricordi, un tesoro inestimabile e quelle evocazioni Diego, quelle emozioni, battono dentro di me come un secondo cuore.

Il MIO MARADONA vive e quella che tutti chiamano “morte”, non è e non sarà mai la TUA fine.

Con lo stesso amore di quella nostra prima serata d’estate di trentasei anni fa

Simona Esofaco

