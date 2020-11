Identità | 2 Novembre 2020

Tratto da Napoli e i Napoletani di Carlo Dal Balzo, 1885, questo racconto è un realistico reportage dei nostri antenati nel giorno dei morti, al cimitero di Poggioreale.

La festa del camposanto

“Il tempo è triste, grigio”. Così incominciammo quasi tutti, alla scuola, non so più quanti anni fa, sul tema del 2 novembre; e quasi tutti, parlandosi di Napoli, non mancammo di rompere una lancia contro il grave insulto del gozzovigliare del popolino nelle vicine osterie del Camposanto.

Eppure il tempo, a Napoli, il 2 novembre, il più delle volte, non è triste, non è grigio: ancora c’è nell’aria un non so che di calore simpatico, che sa di primavera.

L0anno passato andai al Camposanto e c’era il sole e il cielo azzurro; oggi sono stato al Camposanto e c’era il sole e il cielo azzurro. E’ stato uno di quei giorni incantevoli della prima metà di novembre, che noi, qui, sogliamo chiamare dell’estate di S. Martino. E con questo tiepido sole e sulla ridente collina di Poggioreale e tra le tombe fastose del Camposanto di Napoli, il 2 novembre non vi lascia triste.

Il Camposanto di Napoli è il più bel Camposanto d’Italia; ma non è un Camposanto, è troppo vasto, è troppo bello e sfarzoso e artistico, non vi sentite il soffio gelato della morte, ma, quasi, l’amenità della vita. Inondato di sole, a cavaliere di una dolce collina, a vista del mare, del Vesuvio, di una pianura immensa, verde, picchiettata di innumerevoli punti bianchi, che sono le bianche casette dei giardinieri, popolto nel 2 novembre come una fiera, carico di fiori e di candele e attraversato da vetture aristocratiche piene di belle signore, che, abbrunate, semprano più belle, non è triste: in esso il 2 novembre piglia tutta l’aria di una festa speciale, che vi stordisce senza grnadi rumori. E vi stordisce in questo senso che, uscendo di là, non sapete raccapezzarvi; non sapete dire a voi stesso di essere stato a una festa; perché proprio, in fondo, non siete allegreo e non potete dire di aver pensato al di là, di aver dimenticato la vita e di aver pianto, perché il sussurro delle foglie, il profumo dei fiori, il raggio mite del sole non vi hanno fatto dimenticare la vita e non avete pianto.

Si va al Camposanto il 2 novembre, perché quasi tutti ci vanno; perché bisogna farsi vedere dagli amici; e, spesso, si va a piangere la morte desiderata di un ricco zio o sulla tomba della mamma alla quale si troncò la vita con le proprie sregolatezze. Il Camposanto, in questo giorno, diventa il teatro del dolore. E come la gente a teatro non ci va piangendo, è molto curioso a vedere la via di Poggioreale del 2 novembre. A dritta e a sinistra una processione di pedoni: commessi di negozio a braccetto di sartine che ridono, le quali par che fiutino nell’aria l’odore di un’insalata di cavolfiori con le ulive o le alici salate, che , di lì a poco, mangeranno alla taverna dei carciofi; grosse comari, cariche di anelli le dita, vanno, placidamente a piedi, a piangere sulla croce, che nasconde quel povero birichino, che, in vita, correggevano troppo spesso, troppo manualmente; studenti poveri, ma allegrissimi, vanno a vedere e non possono permettersi nemmeno il lusto di un posto nel tramvai, il quale passa, accanto a loro, minacciandoli con lo squillo acuto della sua trombetta; popolani che si riportano a casa un fascio di candele di cera, che saranno buone ancora per l’anno venturo; decoratori che portano vasi di fiore e fransche inargentate, tutto un corredo bello e fatto per adattarsi su qualunque fossa e per qualunque dolore.

Essi rappresentano una cifra, come tutta quella gente, che va innanzi, di lato, o appresso a loro, rappresenta una convenzione. In mezzo alla via polverosa un corri corri di vetture, grandi equipaggi aristocratici con signore pallide, slanciate, elegantemente abbrunate, e qualche biroccino col cavallo, camminatore; e il camorrista proprietario, che lo guida, tiene le redini a due mani, facendo vedere che si sforza per mantenerlo in riga.

Giovinotti, a tre a tre, nelle carrozzelle, passano fumando e chiacchierando, e si vedono pure dei preti col petto della sottana ingiallito di tabacco, i quali, per necessità, sono troppo pigiati tra anche e anche di padulane bone. Tra quel frastuono di campanelli, di attrito di ruote, di scoppiettio di fruste, di squilli di trombette, di voci che si chiamano, le corone di semprevive, le corone di corallo, le corone gialle con le scritte nere, sembrano una stonatura, e danno all’insieme una tinta strana, fantastica, che rende questa passeggiata una festa tutta speciale, la festa del Camposanto, la festa del 2 novembre, il vero simbolo della vita, in cui lo scocco di un bacio si confonde col singhiosso di una lagrima. In questa festa del Camposanto non vi sentite commosso. Vi commuovete a vedere una donna inginocchiata e piangente sulla povera fossa dei suoi cari, in un’ora solitaria , in cui non pensa di esser veduta; ma non vi commuovete a veder la gente che si inginocchia innanzi alle tome per farsi vedere. Allora anche il vero dolore vi sembra teatrale. E quando andate al Camposanto il 2 novembre, perché tutti ci vanno, passate indifferente innanzi alle tombe fastose, grandi quanto una casa, rilucenti di marmi e di cancelli dorati, e invece vi fermate senza volerlo, lì sul pendio sinistro del colle che guarda il Vesuvio, a seguire il lavorio di certe povere fanciulle e di operai che, inginocchiati intorno alle croci che indicano le sepolture dei loro parenti, pigliano uno ad uno dei fiori da piccoli canestri, disegnano corone, triangoleie croci su quelle zolle grasse. Un tepido sole splende al di sopra; quattro ceri rizzati sul terreno, mandano una luce guizzante e pallida; un leggiero sussurro di foglie si confonde con l’eco dei passi curiosi, che salgono la collina, e quelle povere donne pispigliano dolcemente e lavorano, e mettono i fiori azzurri vicino ai rossi e le viole accanto ai gelsomini, e i bambini sorridenti si affaccendano e vanno raccogliendo i poveri fiori del campo tra una fossa e l’altra. E questo lavoro paziente, lungo, amorevole, dura delle ore, e quando è finito, tutti della famiglia si mettono in giro, intorno alla croce, a quei fiori e quei ceri, e recitano la preghiera dei morti.

Questa è l’unica scena che vi trattiene in quell’apparato del dolore, in quell’ostentazione di corone pagate a tatno l’oncia, a qella profusione di fiori inodori di stoffa, di carta, di coralli, di metallo, con le scritte a lettere dorate e inargentate. Voi amate i fiorellini di campo, e le viole, e le corono di alloro in cui si sente il profumo dei prati e la freschezza della natura; vi fermate innanzi a un’ara spezzata, ad una colonna infranta, ad un’urna, ad un masso bruno, ad una piramide massiccia e disadorna che vi fanno pensare alla morte, ma v’irrita la vista di rombe sopraccariche di fregi e circondate di colonne, sfrarzo spostano che non serve che a mostrare il cattivo gusto degli eredi o la fatuità di chi ordinò.

Massicci e lunghi ceri, innanzi a queste ricche tombe ardono, e stanno ritti in piedi i servitori in livrea. Il popolo passa e non manda un saluto ai morti, ma invidia i vivi; e i ricchi eredi, tornando dal Camposanto alle stemmate carrozze, si domanderanno quanti ceri ha fatto accendere Caio intorno alla tomba di suo padre e quante messe ha fatto celebrare Mevio sull’altare della sua cappella dimenticata per una ballerina.

Intanto, tra la gente che va e la gente che viene, i viali del Camposanto rigurditano sempre di molte persone che hanno il dolore dipinto sul volto e l’indifferenza o il riso del cuore. E mentre si passeggia, facendo la statistica del dolore, a diritta e a sinistra del gran viale, che da Poggioreale mena su alla via del Campo di Marte, dal fondo grigio delle cappelle marmoree delle varie congregazioni di Napoli, salgono echi di salmodie e di De profundiis, spruzzi odorosi di incenso e di fiori in mezzo a delle correnti umide e piccanti di sotterranei di terra grassa, e si vedono luccichii fumosi di ceri, messi in fila, sulle pareti coperte di epitaffi neri e bugiardi. E la gente si ferma curiosa sulle porte, o scende le tortuose scalette che si perdono nei vasti appartamenti mortuari, o passa e mormora e critica pregando e poi, stanca ed affamata dal moto, va a satollarsi nelle vicine soterie, che straboccano di commestibili e di verzure e tuffa nel vino i guai.

I vivi sono vivi e i morti sono morti; i dolori e le gioie non sono eterni dolori e gioie si alternano, e i giuramenti di primavera diventano prediche in autunno. Tutto questo c elo dice un curioso e monco monumento, che si vede, in un viale nascosto, a pochi passi dal famedio. Un bel giorno una moglie fa elevare un bel monumento a suo marito morto, e sulla base del monumento, da un lato, fa mettere in medaglione il ritratto di lui e, dall’altro lato, il ritratto suo: tra le due are in cui sono incastonati i medaglioni, fa scolpire due mani che si stringono. E sulla levigata faccia di marmo della base fa scrivere che ella è inconsolabvile e che spera di riveder presto, in cielo, il suo adorato sposo. Questo monumento, un po’ barocco con quelle due mani che si stringevano, ora si vede a metà; il ritratto di lei è stato strappato dall’ara che lo conteneva, che mostra a nudo le sue pietre di tufo, e le due mani sono sparite. La casta moglie andava a nozze dopo un anno dall’inaugurazione del barocco monumento, che rappresenta insieem la commedia e la tragedia della vita. Tutti vanno al famedio nel giorno dei morti per onorare gli uomini illustri.

Anche il cimitero di Napoli ha il suo famedio e vi si vedono le tombe di Marini-Serra, di Mercadante, dei fratelli Cairoli, e quella del Pisacane, e quella del Piria e di altri; e vi si vedono piramidi e are e tempietti fastosi di marmi venati e cappelle, sontuosamente aristocratiche di democratici morti. Ma, tra tanto fasto, un sol monumento, per la sua semplicità, quasi ispirato dalla greca fantasia di Simonide, vi lascia pensosi ed entusiasti, ed è formato da quattro colonne spezzate che rappresentano i quattro fratelli Caroli. Io passo pensoso davanti alle tombe dei nostri grandi ma, a dirla schietta, non sono fautore della nuova istituzione dei famedi, creati apposta per formare una legione di morti illustri in mezzo a un esercito di cretini vivi. Con la smania di elevare statue e monumenti per le piazze ad uomini mediocri, è cresciuta anche la smania di collocare nel famedio la salma del primo faccendiere politico o letterario che muore. Ed ora bisogna andare nei cimiteri per dire che siamo grandi e chei nostri illustri sono tutti morti. Smettiamo questi postumi e bugiardi onori; smettiamo questa fabbrica di umoni grandi e impariamo a rendere meno amara l’esistenza a quelli che veramente valgono qualche cosa e, quando ci lasciano, facciamoli seppellire qua e là nel Camposanto, in mezzo alla folla. Non è il luogo, dove si eleva una sepoltura, che rende illustre e venerata la sepoltura, ma è il nome che si vede inciso sopra un marmo, che ci fa pensosi e ci scuote e ci rende migliori e quasi purifica l’aria che si respira. Perché metterli da parte gli uomini grandi, qunado si deve far loro l’insulto di metterli al livello di pigmei? Che Bellini sia sepolto vicino al monello che andò cantando le sue melodie, invece di essere situato accanto a un dottoruzzo , battezzato grand0uomo per intrighi di prepotenti o per casi di fortuna. Vi piace la tomba di Antonio Petino, una modesta croce sopra un masso bianco, condotta a spesa dei suoi comici, e vi sentite le lagrime agli occhi, pensando alle sue allegre chiacchierae; ma ridete innanzi ai grandi uomini postumi, che fecero ridere in vita e fanno ridere dopo la morte.

Intanto l’ora scorre, e la scena si muta; qua e là si vanno spegnendo le candele, che potranno servire un’altra volta; i servitori in livrea, sbadigliando, chiudono i cancelli delle tombe marmoree; i facchini delle congregazioni vanno raccogliendo le sedie sparse e le acconciano in cataste o spazzano i pavimenti delle foglie di mirto e di fiori, che gettano, fuori, lungo i viali; altri, seduti su i gradini interni, in un cantuccio, si contano i soldi che hanno guadagnato; dei preti sorridono con aria di grande compunzione e annasano una presa di tabacco, mentre i sagrestani vanno ancora in giro, questuando per le anime del purgatorio. I carrozzoni dei gran signori sfilano, e la gente, incomodata, brontola. La gran masssa dei pii visitatori piglia la china, che corre a Poggioreale, lentamente, soffermandosi qua e là alle tombe più belle, innnanzi a quelle che hanno più ceri accesi o una corona di semprevive più eleganti.

Ma vi sono ancora degli attardati, che salgono in controsenso della lenta corrente umana, che scende; alcuni, si vede, vengono per soddisfare una curiosità e hanno dipinto in viso il dispetto di essere giunti troppo tardi; altri per non dire che non sono al Camposanto in questo giorno benedetto, e disotto all’aria di dolore, presa a prestito, scappa un non so che di noia, per essere stati costretti a lasciare i gaj ritrovi della città; pochi vengono, veramente addolorati, a portare il loro tributo di ricordi e di rimpianti sulle tombe dei loro cari e, non sapendo emanciparsi della consuetudine e della convenzione di venire in questo famoso due novembre, hanno scelta quest’ora in cui vi sono meno folla, meno rumori e meno servitori in livrea innanzi alle candele accese.

La folla sbocca nella piazza di Poggioreale, in mezzo a uno schioccare di fruste e un vocio petulante e indecente di cocchieri avvinazzati, che si contendono i passeggeri. Qualche vecchiarella va vendendo abitini e corone, qualche altra u spassatiempo, delle semenze di zucca e nocelle infornate. Soldati, studenti e preti, con le zimarre arrossate e i capelli spelati, pigliano di assalto il tramvai, altri, col viso rubicondo, che accusa il pranzo fatto di fresco, salgono sugli sciaraballi; e di qua e di là, arrivano rumori allegri e l’eco di qualche canzone, accompagnata dallo strimpellare della chitarra. Splende ancora il sole e il cielo è azzurro e le colline sorridono coi colori più vaghi e il Vesuvio lancia nell’azzurro il suo pennacchio di fumo e si respira a pieni polmoni; si gode l’aria.

Il sole, dopo aver pianto i morti, ravviva l’allegra sfilata di tramvai, di carrozze, di sciaraballi e di pedoni, lungo la via Poggioreale. E mentre, in qualche angolo remoto, si ode un singhiozzo, giunge, dall’altro lato, l’eco di chi canta: a core a core cu Graziella mia! Questa è la vita! Non per niente, nel calendario, il giorno dei morti sta vicino a quello di tutti i santi.

Carlo Del Balzo

La foto in alto del cimitero di Poggioreale è del 1865. Del Balzo fu uno scrittore verista, nato a San Martino Valle Caudina nel 1853. Pur non raggiungendo i livelli artistici di grandi autori contemporanei della sua epoca (come Verga e la Serao) fu una figura interessante soprattutto fu un grande polemista, soprattutto verso la politica del suo tempo. Ma la sua critica, e questo scritto in parte lo dimostra, si rivolse anche a Napoli, città di cui seppe denunciare la decadenza e il fenomeno camorristico, oltre all’influenza della malavita sulle liste elettorali anche nel governo locale.

