Attualità | 9 Marzo 2020

Un giorno mi presentai al secondo piano con una sessantina di gommini e feltrini e passai tutta la serata ad attaccarli sotto le vecchie sedie scassate di diverse stanze del reparto femminile, cosicchè non facessero più quel rumore infernale di ferraglia quando venivano spostate dai visitatori. Quel gesto mi fece guadagnare il diritto di accedere a quei corridoi e a quelle stanze in qualunque orario desiderassi, anche in piena notte.

E la simpatia di quasi tutte le pazienti, dalla professoressa d’inglese appena operata alla cistifellea, fino alla signora Titina che aveva la cirrosi epatica e fino all’anno prima disegnava abiti da sposa, compreso quello che aveva indossato Lady D.

Da quella sera, la vecchina del letto 3, stanza 5, incaricò il figlio di portare quotidianamente un sacchetto di confetti dalla loro fabbricasolo per me: “Pasquà, l’e purtat’ ‘e cunfietti pe’ Maurizio? No? Scinn’ e va’ a l’e piglià. Quello ieri ci ha cambiato pure lo spinotto dell’antenna aret’ ‘a televisione e mò si vede di nuovo il terzo canale che primma abballava e nun se capeva ‘nu sasiccio”.

Mia madre si lamentava che andavo lì per le altre più che per lei: “E dopo un’ora di giri e chiacchiere per le stanze, ti ricordi che qua ci sta tua mamma. Allora entri, ti siedi e ti metti a leggere, senza dire una parola”. Allora leggevo ad alta voce “Gli alunni del tempo” e la signora Titina puntualmente diceva: “Stuta ‘sta televisione. Sentiamo che combina oggi Donna Giulia Capezzuto ‘ncopp’ ‘o Pallunetto”.

E poi appariva lei, come al solito appoggiata a braccia conserte allo stipite della porta, sfatta dopo venti ore di turno e bellissima come una rosa martoriata dalla tramontana.

Loredana si portava sulle spalle l’intera sezione di medicina generale del Vecchio Policlinico di Napoli, subito dentro le mura della città vecchia, a pochi metri dagli Incurabili. La chiamavo Giuseppa Moscati e lei s’incazzava: “Vieni qua, andiamo a fa’ il caffè, così non ti piglio a schiaffi davanti a tutti”.

E nella stanzetta delle infermiere dove l’infermiera era lei sola le cadeva la maschera e la stanchezza le inondava il volto.

In un secondo si faceva anziana. A trentun anni. E io ero l’unico privilegiato da cui lei si lasciasse vedere in quello stato. Si scioglieva i capelli e apriva i primi bottoni del camice per lasciar respirare la pelle almeno per un attimo.

“Stanno dormendo? Meno male… Non vedo l’ora che si fanno le sette, andare a casa, starmi un’ora sotto la doccia e lavarmi tutta ‘sta morte che tengo appiccicata addosso. Me le hai portate le sigarette?”

Ne poggiavo un pacchetto sul vecchio tavolino e ne accendevo due.

Mentre versavo il caffè nelle tazzine, lei aspirava le prime boccate accovacciata

sulla finestra, i lunghi capelli corvini liberi sulle spalle e gli occhi chiusi. Un cencio distrutto dalla fatica e bello come una luna piena dietro le nuvole.

Gli ospedali sono confini. Luoghi di tempo sospeso, piccoli territori dove cambiano linguaggi e rapporti. Pialle sociali che insegnano l’umiltà ai presuntuosi e levano la timidezza ai silenziosi.

Ogni tanto arrivano guerre improvvise e non dichiarate. Le porta il mondo fuori, sottoforma di parenti, di proteste, richieste assurde e minacce.

E le infermiere e gli infermieri vestono la divisa e scendono nella terra di nessuno. Perchè da sempre in guerra ci vanno i poveri. E Loredana aveva dieci anni di ferite sparse su quella tenue pelle bruna.

Liscia e percorsa dai nervi e dai muscoli plasmati dalla ginnastica quotidiana

dei corpi sollevati, delle siringhe, dei cateteri svuotati, delle garze e dei lavaggi. Aveva lo sguardo di un soldato che non può piangere in pubblico, perché se crolla lei, crolla tutto. Crollano le vite appese a lei.

“Non vedo mio figlio da tre giorni. Stacon la nonna. Fa la mamma più di me”. “E… Tuo marito…?” Mi guarda dura: “Da tre anni. Sparito, volato via. Mi hanno detto che sta in Germania”.

In questi giorni, il genere umano riscopre paure sepolte da un secolo. Non sono le bombe delle fortezze volanti a farci tremare e non ci sono ricoveri in cui trovar rifugio. Il nemico è così piccolo da essere invisibile e in prima linea ci stanno truppe in camice bianco o verde chiaro, esposte alla morte in turni interminabili e senza alcuna tregua.

Gli infermieri sono le spugne che assorbono pezzetti di dolore da ogni vita che maneggiano, accarezzano, di cui si fanno ultimo appiglio. “Ma noi ci vedremo mai, fuori di qui?

Perchè non mi accompagni a casa, una volta?”Un campanello interrompeva il mio silenzio: “Ecco qua, questa è Titina che si vuole lamentare un poco. Vai, Maurì, che stai stanco”. Una sera si fermò sulla soglia prima di tornare in reparto: “Tua madre non ce la fa. Lo sai?”.

Mi accarezzò la testa e un lieve bacio sulla fronte mi fece tornare bambino.

E mi rivedo risalire Via Costantinopoli deserta, con la luna piena. Sgombra e nuda come oggi, senza la gente spazzata via da una paura inedita a cui non siamo stati educati.

E che una politica incapace non sa governare.

Il mondo poggia sulle spalle forti delle decine di migliaia di Loredane sparse in ogni continente, nei corpi esposti di questi reggimenti di creature belle e sfinite.

Madri universali capaci di trattenerci aggrappati alla vita, quando il mondo fuori sparisce e la vita sono soltanto loro. Ultimo baluardo e resistenza dentro la trincea.

Maurizio Amodio

