Attualità | 6 Marzo 2020

Il supermercato all’angolo di Via Brombeis sta per chiudere i battenti. Raccolgo la mia scorta di Campari Soda dalla cassa e con lo zaino appesantito dalle bottigliette, un paio di libri presi da Pironti, uno shampoo, le arance di Fabio, una busta di spinaci e un pacco di grissini mi avvio alla metro.



Piazza Dante è deserta, molto più di quanto non lo sia in un normale giovedì sera. Dietro di me sento i passi pesanti di qualcuno che si affretta. Blocco le porte dell’ascensore per lasciarla entrare, affannata per la corsa. Una volta dentro, sorride, ringrazia e si rabbuia, schiacciandosi alla parete opposta. Poi

le porte si riaprono: “Prego”. Lei esce, io dopo di lei, e poi viene a sedersi sulla mia stessa panca al binario: “Scusami. Mi sono vergognata”. “Di cosa?” “Di avere paura. Di starti a distanza dove lo spazio non c’è. Di sentirmi in gabbia e contagiarmi. Oggi avevo la mascherina. Guardavo gli altri e mi veniva da piangere”.



“Shhhh… Lo sai come si chiamava questa piazza, quattro secoli fa? Largo del Mercatello. Perchè ci facevano un mercato davanti alle mura vicereali, dove sarebbe nata Port’Alba. Micco Spadaro la dipinse disseminata dei cadaveri della peste del 1656, quando in pochi mesi l’epidemia falcidiò più della metà dei napoletani. Oggi siamo messi meglio. La paura è una reazione umana. Non è il caso di vergognartene. Stai tranquilla”.

Ce ne sarebbero state altre, di epidemie, a Napoli e in Europa. Nel 1836, nel 1884… Il colera del 1973 ci colse spensierati e in costume e braccioli e ci mise in fila davanti alla scuola media di Lacco Ameno, per ricevere anche noi bimbi le nostre stimmate della vaccinazione, che ancora portiamo sul braccio come un mandala indelebile a ricordarci delle nostre infanzie impaurite.



Sì, proprio quell’epidemia che è diventata giaculatoria razzista e resta anch’essa ineludibile, quarantasette anni dopo.

Poi siamo diventati moderni. Abbiamo imparato a guidare macchine a iniezione elettronica e cambi automatici e ci siamo scordati le 126 con l’avviamento a leva. Abbiamo sostituito i cd ai dischi in vinile, e poi gli mp3 ai cd, e poi la musica liquida agli mp3. Avevamo i gettoni in tasca per telefonare nelle cabine e oggi ci colleghiamo a Yahoo Answers per sapere che cos’è

quel piccolo arrossamento sul dorso della mano. Ci siamo sentiti invincibili.

Come se la modernità ci avesse costruito intorno un invisibile scudo contro ogni minaccia. Ci hanno confezionato cure per ogni cosa. Come non soffrire per amore, come non piangere per la morte di un congiunto o di un amico, come prendere una semplice pillola per guarire in poche ore da qualunque malattia e non perdere neanche un giorno di nuoto, di tango, di reiki, di yoga, di cineforum e di corso di ceramica o di flamenco.

Ci hanno insegnato a ripudiare ogni cosa che possa turbare la nostra convulsa quotidianità di mille cose da fare, inutili aperitivi da consumare, durante i quali discorriamo delle tante cose che abbiamo da fare, da comprare, da ritirare e da consegnare. Come se la vita fosse un album di figurine da collezionare, un ricco programma di caselle da riempire, in un vorticoso roteare e sbattere l’uno contro l’altro alla perenne ricerca della prossima cosa da possedere e poi buttare via.



La mostra da visitare, il film da vedere… Ci hanno costruito intorno una gabbia di pulsioni infantili razionalmente controllabili, relegando ogni tipo di sentimento umano nella gattabuia dei tabù pericolosi.

Siamo caduti nell’equivoco di considerarci eterni. Ed immuni da tutto.

Anche dal dolore e dall’idea stessa di vulnerabilità.

E poi un’ondata di starnuti e colpi di tosse ci ha rimesso davanti agli occhi quella tela di Micco Spadaro. Ci siamo scoperti vulnerabili. Stavolta non c’è la cura.

Possiamo… morire ? Sì, ci può accadere.

A chiunque, da un momento all’altro.

Ai ricchi, ai poveri, ai gialli, ai bianchi, ai simpatici, ai belli e ai brutti.



E da un giorno all’altro, ecco riaffiorare quel medioevo che avevamo nascosto sotto il tappeto dei nostri Tachifludec, delle nostre belle scarpe in goretex e del nostro comodo tuttoaportatadiclick.



E scopriamo che il nemico non arriva in gommone, non ha la faccia nera e che essere considerati gli appestati del pianeta non è esattamente piacevole.



Eppure ancora li bastoniamo, gli ultimi, i fuggitivi della storia, le scorie umane del nostro benessere ora vacillante, proprio nel mare di fronte all’isola di Saffo.



La gestione delle piccole paure indotte è sfuggita di mano e vecchie, supreme

paure ancestrali si sono riprese con prepotenza il nostro immaginario che credevamo immunizzato da secoli, nascondendo dietro xenofobie costruite

ad arte l’unica vera, antica paura: quella di subire la morte senza poterla domare, dominare.

Questa malattia sta spazzando via le fondamenta stesse della nostra convivenza civile, la struttura del nostro edificio sociale.



Privandoci, giorno dopo giorno, del nostro bisogno più naturale e imprescindibile: relazionarci agli altri. Essere moltitudine.



E arriva come uno schiaffo finale a suggellare l’opera scellerata già messa in pratica dalla politica da tanti, troppi anni: instillare la paura dell’altro, del prossimo lontano, dell’invasore che minaccia la nostra libertà e il nostro benessere. E adesso l’idea dell’altro da temere si è estesa fino ad entrarci in casa: l’untore è dentro lo specchio.



Non più il diverso, lo straniero, ma il fratello, il marito, l’amico. Noi stessi.

L’unica cura possibile dovrebbe violare i nostri stessi istinti naturali: cercarsi, salutarsi, abbracciarsi, amarsi. Disumanizzarsi sembra essere l’unica via di salvezza, a quanto ci dicono.

È questa la cosa più atroce.

Io non ci riesco.

Eppure devo.

Maurizio Amodio

